WhatsApp'ın yeni kullanıma açılan özellikleri
WhatsApp kısa bir süre yepyeni özellikler kazandı. Bunlar; ekran görüntüsü almanın engellemesi ve çevrimiçi olma durumunun gizlenmesinden fazlasını içeriyor.
WhatsApp, kısa bir süre önce yeni özellikler kazandı. Kullanıcılarına pek çok grubu tek çatı altında toplamayı sağlayan 'Topluluklar' özelliğine ek olarak, 1.024 kişilik gruplar ve sohbet içinde anket oluşturma imkanı gibi özellikleri de kullanıma açtı.
WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Topluluklar özelliği Android cihazlarda üst kısımda sohbetler sekmesinin sol yanında yer alırken, iOS cihazlarda alt kısma eklenmiş durumda. Kullanıcılar bu özellik ile Topluluk altında yer alan tüm gruplara tek tık ile ulaşabilecek. Duyuru gruplarının da yer alabileceği Topluluklar, çok daha hızlı haberleşmeyi sağlayacak.
Bir diğer yandan WhatsApp grupları artık 1.024 kişilik olabiliyor. 32 kişilik görüntülü arama özelliği ve sohbet içi anket özelliği de yayımlanan diğer özellikler olarak karşımıza çıktı.
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