WhatsApp çökmüştü: İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları
Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp'a erişim sıkıntısı yaşandı.
İlk tespitlere göre Türkiye saati ile bu sabah 09:50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamadı.
Kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde 'Tekrar deneniyor...' yazısıyla karşılaştı. Bazı kullanıcılar WhatsApp'a erişim sağlayamayınca farklı uygulamalara yöneldi.
İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları...
Telegram
Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.
Signal
iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.
Viber
WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.
Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.
Line
iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.
iMessage
Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage, Mac ve iPhone'larda kullanabiliyor.
DEDİ
Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen yerli Uygulama Dedi, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Anlık mesajlaşma platformu olan uygulama, sesli ve görüntülü aramaya da izin veriyor. Uçtan uca şifreleme desteği de sunan Dedi, açık kaynak kodlu bir yazılım.
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