WhatsApp çökmüştü: İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları

Telegram

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.