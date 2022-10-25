WhatsApp çökmüştü: İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 14:03
<p>Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp'a erişim sıkıntısı yaşandı.</p>

Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp'a erişim sıkıntısı yaşandı.

<p>İlk tespitlere göre Türkiye saati ile bu sabah 09:50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamadı.</p>

İlk tespitlere göre Türkiye saati ile bu sabah 09:50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamadı.

<p>Kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde 'Tekrar deneniyor...' yazısıyla karşılaştı. Bazı kullanıcılar WhatsApp'a erişim sağlayamayınca farklı uygulamalara yöneldi.</p> <p><strong>İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları...</strong></p>

Kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde 'Tekrar deneniyor...' yazısıyla karşılaştı. Bazı kullanıcılar WhatsApp'a erişim sağlayamayınca farklı uygulamalara yöneldi.

İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları...

<p><strong>Telegram</strong></p> <p>Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.</p>

Telegram

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü de mevcut.

<p><strong>Signal</strong></p> <p>iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.</p>

Signal

iOS, Android ve bir masaüstü uygulaması bulunan Signal kullanıcılarının metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanıyor.

<p>Viber</p> <p>WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.</p>

Viber

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.

<p><strong>WeChat</strong></p> <p>Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.</p>

WeChat

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

<p><strong>Line</strong></p> <p>iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.</p>

Line

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

<p><strong>iMessage</strong></p> <p>Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage,  Mac ve iPhone'larda kullanabiliyor.</p>

iMessage

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage,  Mac ve iPhone'larda kullanabiliyor.

<p><strong>DEDİ</strong></p> <p>Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen yerli Uygulama Dedi, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Anlık mesajlaşma platformu olan uygulama, sesli ve görüntülü aramaya da izin veriyor. Uçtan uca şifreleme desteği de sunan Dedi, açık kaynak kodlu bir yazılım.</p>

DEDİ

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen yerli Uygulama Dedi, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Anlık mesajlaşma platformu olan uygulama, sesli ve görüntülü aramaya da izin veriyor. Uçtan uca şifreleme desteği de sunan Dedi, açık kaynak kodlu bir yazılım.

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