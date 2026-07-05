iPhone 18 Pro modellerine batarya kapasiteleri artacak

Apple, cihazlarında batarya kapasitesinin düşük tutulmasına bağlı olarak kısa sürede şarjlarının bitmesi sebebiyle çok eleştiriliyor. iPhone tarafında yıllardır bu sorunu çözmeyen Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde daha yüksek batarya kapasitesine çıkacağı belirtiliyor.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro modelinde eSIM versiyonunda 4.288 mAh batarya, fiziksel SIM yuvasına sahip modelde ise 4.056 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı aktarıldı.

iPhone 18 Pro Max modelinde ise eSIM'li versiyonda 5.567 mAh ve SIM yuvasına sahip versiyonda 5.391 mAh batarya sunacağı söyleniyor.

iPhone 17 Pro Max'te batarya eSIM versiyonunda 5.088 mAh iken, fiziksel SIM yuvasına sahip versiyon 4.823 mAh batarya kapasitesine sahipti. Yani, Apple 'pro max' modelinde anlamlı bir batarya kapasitesi artırmasına gidecek gibi duruyor ancak Android tarafta 10.000 mAh kapasitenin üstüne dahi çıkıldığı düşünüldüğünde 5.000 mAh bataryanın altında modeller halen günlük olarak istekleri karşılamaktan uzak kalıyor.