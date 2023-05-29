Hindistan yeni nesil navigasyon uydusunu uzaya fırlattı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:39

Güncelleme: 29.05.2023 - 21:02

Yaklaşık 2.232 kilogram ağırlığındaki navigasyon uydusu, Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı roketiyle fırlatıldı.

Yetkililer, NVS-01 ile birlikte ilk kez yerli bir atom saatinin de uzaya gönderildiğini söyledi.