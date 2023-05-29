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Hindistan yeni nesil navigasyon uydusunu uzaya fırlattı

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01'i başarılı şekilde uzaya fırlattı.

Xinhua
Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:39
Hindistan yeni nesil navigasyon uydusunu uzaya fırlattı
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Yaklaşık 2.232 kilogram ağırlığındaki navigasyon uydusu, Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı roketiyle fırlatıldı.

Yetkililer, NVS-01 ile birlikte ilk kez yerli bir atom saatinin de uzaya gönderildiğini söyledi.


ISRO Hindistan Uzay Araştırma Örgütü uzay Uzay ajansı

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