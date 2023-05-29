Hindistan yeni nesil navigasyon uydusunu uzaya fırlattı
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01'i başarılı şekilde uzaya fırlattı.
Yaklaşık 2.232 kilogram ağırlığındaki navigasyon uydusu, Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı roketiyle fırlatıldı.
Yetkililer, NVS-01 ile birlikte ilk kez yerli bir atom saatinin de uzaya gönderildiğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emine Erdoğan-Rıdvan Dilmen diyaloğu gündem oldu
- İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama
- Ünlü ekonomist faturanın 'adresini' yazdı
- Sopayla kaybettirilen seçim
- Kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'
- Yeni bakanlar kimler olacak? Gözler yeni kabinede...
- Boş veeer
- Her şey değişecek derken...
- Cumhur'u karıştıran paylaşım!
- ABD’li yatırım bankasından seçim sonrası Türkiye analizi