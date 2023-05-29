Japonya uzaya güneş paneli kuracak
Yenilenebilir enerji konusunda yatırımlarını artırma kararı alan Japonya, uzaya 2025 yılına kadar güneş paneli kuracağını açıkladı.
Dünyada birçok ülke yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırımlarını artırmaya başladı. Bu ülkelerden biri olan Japonya uzaya güneş enerjisi paneli kuracağını açıkladı.
Japonya Uzay Ajansı JAXA tarafından açıklanan bilgiye göre, proje üzerinde uzun süredir çalışılıyor. JAXA, proje kapsamında 2015 yılında 50 metreden daha fazla mesafeye 1,8 kilowatt güç iletmeyi başardığını açıklamıştı.
Şimdi ise JAXA bu projeyi bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.
Nikkei'nin haberine göre, Japonya kamu-özel işbirliği 2025 yılına kadar uzaya güneş panelleri kuracak.
2009 yılından bu yana uzay tabanlı güneş enerjisi üzerinde çalışan Kyoto Üniversitesi profesörü Naoki Shinohara liderliğindeki proje, yörüngeye bir dizi küçük uydu yerleştirmeye çalışacak.
Bu uydu dizileri topladıkları güneş enerjisini yüzlerce mil uzaklıktaki yer tabanlı alıcı istasyonlarına iletmeye çalışacak.
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