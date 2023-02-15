Hindistan'da üretilen iki iPhone'dan biri hatalı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:41

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:41

Apple iPhone üretiminin çoğunu Çin'de yapıyordu. Ancak son yıllarda yaşanan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerginlik nedeniyle Apple Hindistan'da üretim yapacağını açıklamıştı. Şirket 2027 yılına kadar Çin'de gerçekleştiği üretimin yarısını Hindistan'a taşımayı planlıyordu. Son çıkan bilgilere göre bu plan istenildiği gibi ilerlemiyor.

Finncial Times'ın yaptığı habere göre Apple, Hindistan'da ürettiği iki iPhone'dan birinin kasasında hata tespit ediyor. Hindistan'da üretilip montaj için Foxconn'a yollanan iPhone'ların yüzde 50'si kalite gereksinimlerini karşılamıyor.

iPHONE 15 OPERASYONU TEHLİKEDE

Apple kasalarda yaşanan sorunlar haricinde Hindistan'da altyapı, üretim ve lojistik sıkıntıları da yaşıyor.

Bu sorunlardan dolayı Apple iPhone 15'lerin üretimini Hindistan'da yapmayabilir. Sadece Çin'de üretim yapılacağı için Apple, iPhone 15 üretminde gecikme yaşayabilir.