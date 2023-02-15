iPhone 15 ailesi hakkında merak edilen detaylar

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:07

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:07

Apple'ın merakla beklenen ve hakkında pek çok yorum yapılan iPhone 15 serisi için birkaç yeni bilgi ortaya çıktı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max modellerinin yer alacağı söylenen seride, iPhone X'e benzer bir tasarım kullanılacağı aktarıldı.

iPHONE 15 SERİSİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Hatırlayacağınız üzere önceki nesillerde iPhone 5s tasarımının geliştirilmiş halleri karşımıza çıkmıştı. Özellikle iPhone 12 ve iPhone 13 serisinde gördüğümüz bu tasarım yerini iPhone X ve akabinde iPhone 11 gibi modellerde yer alan yuvarlanmış köşeli tasarıma bırakabilir.

Macrumors tarafından yayınlanan haberde Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde çerçeveleri önemli ölçüde küçülteceği aktarılıyor. Yine tasarım tarafında titanyumun tercih edileceği konuşuluyor bu sayede iPhone'lar hem daha hafif hem de çok daha dayanıklı olacak.

Öte yandan analistlere göre Apple, amiral gemisi modellerinin fiyatlarını kademeli olarak artıyıor ve her Pro ve Pro Max modelinde fiyatlar daha da artıyor. Kullanıcıların özellikle premium modellere yöneldiğini tespit eden Apple, o tarafa daha fazla yatırım yapacak. Bloomberg tarafından yayınlanan bir raporda iPhone 15 serisine ekleneceği zaten uzun zamandır konuşulan Ultra modeline değiniliyor ve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.