Apple, iPhone'ları tehdit eden güvenlik sorununu giderdi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:36

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 09:36

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone'lar için iOS 16.3'i yayınladı. Bu sürüm yeni özelliklere değil, bilinen hataları gidermeye ve optimizasyona odaklanıyordu. Şimdiyse Apple'dan iOS 16.3.1 ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bu işletim sistemi ile kapatılan güvenlik açıkları ile ilgili açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalara bakıldığında, iPhone sahiplerinin ciddi riskle karşı karşıya kaldığı görülüyor.

YENİ GÜNCELLEMEDE KAPATILAN GÜVENLİK AÇIĞI HACKERLAR TARAFINDAN KULLANILMIŞ

Apple tarafından yapılan açıklamalarda, iPhone'larla birlikte iPad'leri de etkileyen bir sıfır gün açığının bilgisayar korsanları tarafından da sömürülmüş olabileceği ifade edildi. "Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair bir raporun farkındadır." ifadelerinin kullanıldığı WebKit tabanlı sıfır gün açığı, akıllı telefon ve tabletlerde rastgele kod çalıştırılmasına imkan tanıyordu.

Webtekno'nun yabancı kaynaklara dayandırdığı haberinde Apple, söz konusu güvenlik açığının kaç kullanıcıyı etkilediğine ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. TechCrunch, detaylı bilgi için Apple'dan Scott Radcliffe'e ulaştı ancak net bir cevap alamadı. Apple sözcüsü, şirketin güncelleme notu haricinde söyleyecek bir şey olmadığını ifade etti.