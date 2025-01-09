Hindistan'ın uzayda kenetlenme misyonu ertelendi

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında uzaya fırlattığı uyduların kenetlenmesinin, manevra sırasında beklenenden fazla gerçekleşen "sürüklenme"den ötürü ertelendiğini duyurdu.

Hindistan'ın uzayda kenetlenme misyonu ertelendi
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:02

ISRO'nun sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, kenetlenme için uydular arasındaki mesafeyi 225 metreye indirmek için yapılan manevra sırasındaki "sürüklenmenin" beklenenden daha fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu sebeple kenetlenmenin ertelendiği, uyduların da güvende olduğunu bilgisi paylaşıldı.

Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı

ISRO, 30 Aralık 2024'te SpaDeX misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurmuştu.

ISRO'ya göre, SpaDeX görevinin birincil amacı alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknolojinin geliştirilmesi olacak.

Bu görevin gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için kilit bir teknoloji olduğu belirtiliyor. Hint yetkililer, "bu görev sayesinde Hindistan'ın, Rusya, ABD ve Çin'den sonra dünyada uzayda kenetlenme teknolojisine sahip dördüncü ülke olma yolunda ilerlediğini" söylemişti.


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