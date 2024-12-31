Hindistan Uzay Araştırma Ajansı’ndan tarihi başarı: 'SpaDeX' misyonu ile uzayda yeni bir dönem
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlatarak büyük bir başarıya imza attı. Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında gerçekleştirilen bu fırlatma, Hindistan’ın uzayda kenetlenme teknolojisi konusundaki yeteneklerini test etmeyi hedefliyor.
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), ülkenin uzay teknolojilerindeki ilerleyişini gösteren bir başarıya daha imza attı. 'Uzay Kenetlenme Deneyi' (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlattı. Bu kritik misyon, Hindistan’ın uzayda kenetlenme teknolojisi alanındaki yeteneklerini test etmeyi hedefliyor.
SPADEX MİSYONUNUN AYRINTILARI
Kenetlenmenin, 7 Ocak 2024 tarihinde uzayda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Roket, Andra Pradeş eyaletinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden, yerel saatle 22.00’de fırlatıldı. Bu başarılı fırlatma, Hindistan’ın uzay misyonlarında yeni bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
HİNDİSTAN’IN UZAY ADIMLARI
SpaDeX misyonu, uzayda kenetlenme ve birlikte hareket eden uydu sistemleri teknolojisinin test edilmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Bu başarı, gelecekteki insanlı uzay misyonları ve uluslararası uzay işbirlikleri için de bir temel oluşturabilir.
ISRO’NUN UZAYDAKİ YÜKSELİŞİ
Hindistan, son yıllarda Chandrayaan-3 Ay misyonu ve Mars yörünge misyonuyla dikkat çekmişti. SpaDeX misyonuyla uzay teknolojilerindeki ilerlemesini bir kez daha kanıtlayan Hindistan, global uzay yarışında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- MTV zammı belli oldu!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- Saray'dan Öcalan'ın mesajına ilk yorum
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!