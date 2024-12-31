Hindistan Uzay Araştırma Ajansı’ndan tarihi başarı: 'SpaDeX' misyonu ile uzayda yeni bir dönem

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlatarak büyük bir başarıya imza attı. Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında gerçekleştirilen bu fırlatma, Hindistan’ın uzayda kenetlenme teknolojisi konusundaki yeteneklerini test etmeyi hedefliyor.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı’ndan tarihi başarı: 'SpaDeX' misyonu ile uzayda yeni bir dönem
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:34

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), ülkenin uzay teknolojilerindeki ilerleyişini gösteren bir başarıya daha imza attı. 'Uzay Kenetlenme Deneyi' (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlattı. Bu kritik misyon, Hindistan’ın uzayda kenetlenme teknolojisi alanındaki yeteneklerini test etmeyi hedefliyor.

SPADEX MİSYONUNUN AYRINTILARI

Kenetlenmenin, 7 Ocak 2024 tarihinde uzayda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Roket, Andra Pradeş eyaletinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden, yerel saatle 22.00’de fırlatıldı. Bu başarılı fırlatma, Hindistan’ın uzay misyonlarında yeni bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

HİNDİSTAN’IN UZAY ADIMLARI

SpaDeX misyonu, uzayda kenetlenme ve birlikte hareket eden uydu sistemleri teknolojisinin test edilmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Bu başarı, gelecekteki insanlı uzay misyonları ve uluslararası uzay işbirlikleri için de bir temel oluşturabilir.

ISRO’NUN UZAYDAKİ YÜKSELİŞİ

Hindistan, son yıllarda Chandrayaan-3 Ay misyonu ve Mars yörünge misyonuyla dikkat çekmişti. SpaDeX misyonuyla uzay teknolojilerindeki ilerlemesini bir kez daha kanıtlayan Hindistan, global uzay yarışında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.


Etiketler: #Hindistan #uzay #fırlatma #uydu

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