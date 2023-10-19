Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:59

Güncelleme: 19.10.2023 - 11:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki uçak gemisini İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'de konuşlandıran ABD'ye mesaj verdi. Bunun üzerine hipersonik füzenin ne odluğu merak edildi. Peki, Hipersonik füze nedir? Hipersonik füze özellikleri nelerdir?

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füzeler, olağanüstü hızlarda seyahat edebilen füzelerdir. Bu füzeler, genellikle Mach 5 (yaklaşık 6.174 kilometre/saat) hızının üzerinde seyahat ederler.

HİPERSONİK FÜZENİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yüksek Hız: Hipersonik füzeler, olağanüstü yüksek hızlarda seyahat ederler. Bu hızlar, ses hızının çok üzerindedir ve geleneksel füzelerden çok daha hızlıdırlar.

Manevra Kabiliyeti: Hipersonik füzeler, manevra yapabilme yetenekleri ile dikkat çekerler. Bu, hedefe ulaşırken manevra yaparak düşman savunmalarını aşma veya hedefi vurmayı zorlaştırma yetenekleri anlamına gelir.

Atmosfer İçinde Seyahat: Hipersonik füzeler, atmosferin alt tabakalarında uçabilme yeteneğine sahiptirler. Bu, uzun menzil füzelerine kıyasla daha fazla manevra kabiliyeti sağlar.

Hedefe Hızlı Erişim: Hipersonik füzeler, hedeflere hızla ulaşabilme yetenekleri ile tanınırlar. Bu, düşmanın hava savunma sistemlerini aşarak hedefe saldırabilme avantajı sağlar.

İnterkontinental Menzil: Bazı hipersonik füzeler, çok uzun menzillere sahiptirler ve kıtalar arası saldırılarda kullanılabilirler.

Müşterek Kullanım: Hem askeri hem de sivil alanlarda kullanım potansiyeline sahiptirler. Askeri amaçlarla roketler veya füzeler olarak kullanılabileceği gibi, uzay araştırmaları, hızlı yolculuklar ve daha fazlası için sivil amaçlarla da kullanılabilirler.