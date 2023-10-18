MK-84 bombası nedir? MK-84 bombası kaç kilo? MK-84 bombası etkileri neler? MK-84 bombasını hangi ülke üretiyor?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:03

Güncelleme: 18.10.2023 - 12:03

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ni vurdu. Bazı kaynaklar İsrail'in MK-84 bombasıyla hastaneyi vurduğunu iddia etti. Peki, MK-84 bombası nedir? MK-84 bombası kaç kilo? MK-84 bombası etkiler neler? MK-84 bombasını hangi ülke üretiyor?

MK-84 BOMBASI NEDİR?

MK-84, Amerikan savunma sanayisinde üretilen bir ağırlıklı bomba türüdür. Bu bomba, yüksek patlayıcı harp başlığına sahiptir ve hedefe yönlendirilmiş bir şekilde bırakılabilir. MK-84, savaş uçaklarından, bombardıman uçaklarından veya savaş gemilerinden atılabilir.

MK-84 BOMBASININ AĞRILIĞI NE KADAR?

MK-84 bombasının ağırlığı 2.000 libre (yaklaşık 907 kilogram) olarak bilinir. Bu büyük bomba, büyük patlayıcı gücü ile hedefleri etkili bir şekilde imha etme kapasitesine sahiptir.

MK-84 BOMBASININ ETKİLERİ NELERDİR?

MK-84 bombası, büyük bir patlama ve yıkıcı etkilere yol açabilir. Patlama sonucu oluşan şok dalgaları ve parçacıklar, hedefte ciddi tahribatlara neden olabilir. Bu tür bombalar, stratejik hedeflerin, askeri üslerin veya büyük altyapıların imhası için kullanılır.

MK-84 BOMBASINI HANGÜ ÜLKE ÜRETİYOR?

MK-84 bombası, Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilir. Amerika, savunma sanayisi konusunda önde gelen ülkelerden biridir ve MK-84 gibi yüksek patlayıcı silah sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli askeri teçhizatları üretmektedir.

Bu tip bombaların kullanılması ciddi zararlara ve insani sonuçlara yol açabileceğinden, uluslararası hukuk ve savaş hukuku kurallarına sıkı bir şekilde uyulması önemlidir. Ayrıca, bu tür silahların kullanımıyla ilgili uluslararası anlaşmalar ve protokoller bulunmaktadır.