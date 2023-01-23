Hız konusunda iddialı Infinix Zero 5G'nin tanıtılacağı tarih

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:34

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:34

Çin merkezli Infinix, akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayının başında tanıtmayı hedeflediği yeni telefonu için Twitter üzerinden piyasaya çıkış tarihi paylaştı.

4 ŞUBAT'TA TANITILIYOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ DE AÇIKLANDI

Daha önce Note 12 modelini 25 Ocak'ta Hindistan'da satışa çıkaran Infinix, Zero 5G modelii için de 4 Şubat tarihini işaret etti.

Telefonun teknik özellikleri arasında 120Hz ekran yenileme hızına ek olarak 6.78 inç FHD+ LCD ekran bulunuyor. İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 1080, kamera tarafında 50 MP, 2 MP ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanıyla karşılaşacağımız telefonun bataryası da 5.000 mAh.