Hız konusunda iddialı Infinix Zero 5G'nin tanıtılacağı tarih

Akıllı telefon tarafında kendi segmentinin en hızlı 5G telefonu olacağı söylenen Infinix Zero 5G'nin tanıtılacağı tarih de duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:34
Hız konusunda iddialı Infinix Zero 5G'nin tanıtılacağı tarih
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Çin merkezli Infinix, akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayının başında tanıtmayı hedeflediği yeni telefonu için Twitter üzerinden piyasaya çıkış tarihi paylaştı. 

4 ŞUBAT'TA TANITILIYOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ DE AÇIKLANDI

Daha önce Note 12 modelini 25 Ocak'ta Hindistan'da satışa çıkaran Infinix, Zero 5G modelii için de 4 Şubat tarihini işaret etti. 

Telefonun teknik özellikleri arasında 120Hz ekran yenileme hızına ek olarak 6.78 inç FHD+ LCD ekran bulunuyor. İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 1080, kamera tarafında 50 MP, 2 MP ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanıyla karşılaşacağımız telefonun bataryası da 5.000 mAh. 


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