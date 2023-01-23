Hız konusunda iddialı Infinix Zero 5G'nin tanıtılacağı tarih
Akıllı telefon tarafında kendi segmentinin en hızlı 5G telefonu olacağı söylenen Infinix Zero 5G'nin tanıtılacağı tarih de duyuruldu.
Çin merkezli Infinix, akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayının başında tanıtmayı hedeflediği yeni telefonu için Twitter üzerinden piyasaya çıkış tarihi paylaştı.
4 ŞUBAT'TA TANITILIYOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ DE AÇIKLANDI
Daha önce Note 12 modelini 25 Ocak'ta Hindistan'da satışa çıkaran Infinix, Zero 5G modelii için de 4 Şubat tarihini işaret etti.
Telefonun teknik özellikleri arasında 120Hz ekran yenileme hızına ek olarak 6.78 inç FHD+ LCD ekran bulunuyor. İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 1080, kamera tarafında 50 MP, 2 MP ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanıyla karşılaşacağımız telefonun bataryası da 5.000 mAh.
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