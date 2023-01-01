Çin, 19,52 milyon 5G cep telefonu sevkiyatı yaptı

01 Ocak 2023 Pazar, 12:44

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı bir araştırma enstitüsü olan CAICT, bu dönemde ülkede geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında artışla 20 yeni 5G cep telefonu modelinin piyasaya sürüldüğünü bildirdi.

TÜM MODELLERİN YÜZDE 90.9'UNU OLUŞTURDU

Sevkiyatları 16,8 milyon adedi aşan yerli markalar, Çin cep telefonu pazarında aslan payını almaya devam etti ve bu dönemde Çin'in toplam cep telefonu sevkiyatının yüzde 69'unu gerçekleştirdi.

Ekim ayında, yeni çıkan yerli marka cep telefonu modellerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 30'a ulaştı ve piyasadaki tüm yeni modellerin yüzde 90,9'unu oluşturdu. Çin bu yılın ilk 10 ayında 173 milyon 5G cep telefonu sevkiyatına imza attı. Geçen yılın aynı dönemine göre sevkiyatta yüzde 17,7 oranında düşüş yaşandı.