Samsung A14 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
Samsung orta segment telefonu A14 5G'yi tanıttı. Telefon CES 2023 kapsamında tanıtıldı ve fiyatıyla dikkat çekti.
CES 2023 kapsamında şirketlerin yeni cihazları tanıtılıyor. Samsung da bu kapsamda yeni orta segment telefonu A14 5G'yi tanıttı. Telefonun özellikleri ve fiyatı dikkat çekerken, tasarımı standart olarak tercih edildi.
SAMSUNG'UN YENİ TANITTIĞI TELEFONUN ÖZELLİKLERİ
Samsung'un 2023 yılında tanıttığı ilk telefon olan A14 5G, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik FHD Plus, LCD ekranla geliyor. Telefon, damla çentik tasarımına sahip.
A14 5G, MediaTek Dimensity 700 işlemciden gücünü alıyor. 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle sunulacak telefonda, depolamayı 1 TB’a kadar çıkarmayı sağlayan microSD yuvasına da sahip.
Telefon arka tarafta üçlü kamera kurulumuyla karşılaşırken ön kameranın çentiğe yerleştirildiğini görüyoruz. 50 MP standart, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kameraları tercih edildi. Önde ise önceki modelden daha iyi bir kamera yer alıyor ve o da 13 MP oluyor.
Telefonun 12 Ocak'tan itibaren ABD'de satışa çıkacağı aktarıldı. A14 5G, 200 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.
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