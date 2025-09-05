iPhone 17 serisinin fiyatları sızdırıldı

Apple iPhone 17 serisini tanıtacağı etkinliği 9 Eylül olarak açıkladı. Telefon serisi merakla beklenirken yeni yapılan sızıntı telefonların bazı özelliklerinin yanı sıra fiyatlarını gözler önüne serdi.

Daha önce telefon serisi hakkında onlarca sızıntı yapıldı.

iPHONE 17 SERİSİ KAÇA SATILACAK?

TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre serinin ağır topları iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro modelleri serinin önceki 'pro' modellerine göre daha pahalı satışa çıkacak. Bu daha önceki sızıntı ve raporlarla eşleşiyor.

iPhone 17 Pro'nun iPhone 16 Pro'ya göre 200 dolar daha pahalıya yani 1.199 dolara çıkış yapacağı söyleniyor.

iPhone 17 Pro Max ise önceki modele göre 100 dolarlık artışla 1.299 dolara çıkış yapacak.

iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerine yönelik yapılan yorumlar daha az tutarlı ancak iPhone 17 Air modelinin 1.099 dolardan başlayan bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor. iPhone 17'nin ise 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 799 dolardan satılacak. Bu da iPhone 16 modeliyle aynı fiyattan satılacağı anlamına geliyor.

Apple'ın pro modellere yaptığı fiyat güncellemesinden diğer modellerin etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor ancak yapılan yorumlar ve tahminler bu modellerin geçen yılki fiyattan satışa çıkacağı yönünde oluyor.