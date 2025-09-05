Amazon Prime Gaming için eylül ayında ücretsiz gelecek oyunlar

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 18:10:00
Haber Merkezi
Amazon'un oyun servisi Prime Gaming'e 11 ücretsiz oyun geliyor.

Amazon da ücretsiz oyun verme furyasına katılmış ve düzenli olarak ücretsiz oyunlar veriyor. Eylül ayında ise toplamda 11 oyun sunulacak.

Ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında popüler ve sevilen oyunlar da yer alıyor. 

Şu anda oynanabilir olanlar:

  • Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (GOG)
  • Into The Breach (Epic Games Store)
  • Sid Meier's Civilization 4: The Complete Edition (GOG)

11 Eylül'den sonra oynanabilecek oyunlar:

  • Afterimage (Amazon Games)
  • Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG)
  • Tower of Time (GOG)
  • Subterrain: Mines of Titan [(Amazon Games)

18 Eylül'den sonra oynanabilecek oyunlar:

  • Residual (GOG)
  • Fate: The Cursed King (GOG)

25 Eylül'den sonra oynanabilecek oyunlar:

  • Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (Legacy Games)
  • Pixel Cafe (Amazon Games)
İlgili Konular: #Amazon Prime Gaming #Amazon Prime Gaming ücretsiz oyun #ücretsiz oyun

