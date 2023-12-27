Honor Haylou Watch tanıtıldı! Saat 12 günlük kullanım sunuyor

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:15

Güncelleme: 27.12.2023 - 13:15

Honor'un yeni akıllı saati Haylou Watch, tasarım olarak hem ekosistemdeki diğer saatlere hem de Honor cihazlarıyla uyumlu bir tasarıma sahip. Akıllı saatin 1.95 inç boyutlarında AMOLED yapıda bir ekranı var.

Saat aynı zamanda 410x502 çözünürlüğe sahip ve 60Hz ekran yenileme hızına ek 550 nit parlaklığa çıkabiliyor.

Diğer akıllı saatlerde olduğu gibi aktivite takibi yapmanın mümkün olduğu saatte, sağlık özellikleri de sunuluyor. 120 spor modu da bulunuyor. Cihaz, Apple Watch'larda olduğu gibi telefon görüşmesi yapmaya imkan sağlıyor ancak Bluetooth üzerinden.

Cihaz bunun yanıda 50 metreye kadar suya dayanıklı ve tek şarjla normal kullanımda 12 güne kadar kullanılıyor.

Çin'de 63 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satılıyor.