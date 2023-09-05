Huawei yeni akıllı saatlerini tanıtmaya hazırlanıyor

Huawei'den peş peşe yeni ürünlerinin geliştirildiği veya tanıtıldığı haberleri geliyor. Yeni haberlerde ise akıllı saat için yeni planlar var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 00:31
Huawei yeni akıllı saatlerini tanıtmaya hazırlanıyor
Abone Ol google-news

Çin merkezli Huawei, ABD'nin yaptırımlarıyla büyük darbe almış ancak yılmamıştı. Resmi olarak yapılan yeni paylaşımda ise Huawei yakında yeni akıllı saat/saatler tanıtmayı planlıyor. 

Giyilebilir teknolojiler arasında en çok tercih edilen akıllı bileklikler/saatler kategorisinde pil ömrüyle dikkat çeken ürünler geliştiren Huawei, 14 Eylül'de İspanya'nın Barselona şehrinde bir etkinlik düzenleyecek. Bu yeni etkinlikte bir ya da birden fazla akıllı saat tanıtacak.

Paylaşılan görselde sağ üst ve sol alt kısımlarda saat kadranları görünüyor. Huawei'in önceki modellerdeki tasarım çizgisinden çıkmadığını gösteriyor. Çünkü bir taraftaki saatte klasik saat tasarımına sahip bir model yer alıyor, diğer tarafta ise direkt yuvarlak gövdeli akıllı saat görünümünde ancak şık bir saat bulunuyor.

Daha önce Watch 4 ve Watch 4 Pro modellerini tanıtan Huawei'in tek planı bu da değil. 

Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS 3.0 sürümünü saatlerine getirecek ancak bunun yanında PC'ye de getirebilir. Yine de böyle bir adım atılırsa Çin özelinde kalması bekleniyor.


Player Alanı
Huawei Huawei akıllı saatler Huawei akıllı saat akıllı saat akıllı saatler

İlgili Haberler

Microsoft'a yeni ve güçlü rakip yolda: Huawei işletim sistemini PC'lere getiriyor

Microsoft'a yeni ve güçlü rakip yolda: Huawei işletim sistemini PC'lere getiriyor
ABD yaptırımlarından sonra bir ilk: Huawei ilk 5G telefonunu tanıttı

ABD yaptırımlarından sonra bir ilk: Huawei ilk 5G telefonunu tanıttı
Huawei gelirini açıkladı

Huawei gelirini açıkladı

En Çok Okunan Haberler