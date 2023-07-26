Samsung yeni akıllı saatini tanıttı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:25

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:25

Samsung, Unpacked etkinliğinde iki yeni akıllı saat modeli olan Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i tanıttı. Galaxy Watch 6, önceki modeline göre 20 dolarlık bir artışla 40 mm'lik modeli 300 dolardan, 44 mm modeli ise 330 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Galaxy Watch 6 Classic ise eski Galaxy Watch'larda bulunan fiziksel döner çerçeveyi geri getirerek 43mm modeli 400 dolar, 47mm modeli ise 430 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak.

Yeni modeller, Samsung'un yüzde 30 daha ince çerçevelerle daha fazla ekran alanına sahip olduğunu belirttiği OLED panellere sahip. Ekranlar safir kristal camla korunuyor ve 2.000 nitlik yüksek parlaklık sunuyor. Galaxy Watch 6'nın pil boyutları biraz artırılarak daha küçük modeller için 300mAh, daha büyük modeller için ise 425mAh olarak belirlendi. Pil ömrü, her zaman açık ekran modu kapalıyken 40 saate kadar tahmin ediliyor.

Her iki cihaz da Exynos W930 işlemci, 2GB RAM ve 16GB depolama alanı ile geliyor. Ayrıca uyku takibi, kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgeleri ve düzensiz kalp ritimleri için bildirimler gibi özellikler sunan Samsung'un One UI 5 Watch yazılımı üzerinde çalışıyorlar.

Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic, ön siparişe açılmış durumda ve 11 Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak.

SAMSUNG GALAXY WATCH 6'NIN TÜRKİYE FİYATI

40 mm: 5.999 TL

5.999 TL 44 mm: 6.499 TL

SAMSUNG GALAXY WATCH 6 CLASSİC TÜRKİYE FİYATI