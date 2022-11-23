Honor MagicOS 7.0'ı duyurdu

23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:44

Çin'in önde gelen akıllı cihaz geliştiricisi Honor, Salı günü MagicOS 7.0 adlı işletim sistemini uygulamaya geçirdi. Sistemin gelecekte HarmonyOS ve iOS sistemleriyle uyumlu hale gelebileceği belirtildi.

CİHAZ VE EKOSİSTEMLER ARASINDA SORUNSUZ ÇALIŞMA SAĞLIYOR

MagicOS 7.0, farklı çip platformları ve işletim sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan MagicRing, Magic Live, Turbo X ve MagicGuard adında dört temel teknolojiden oluşuyor.

Honor Cihaz Limited Şirketi CEO'su George Zhao, "Cihaz ve ekosistemler arasında sorunsuz birlikte çalışmaya olanak sağlayan Honor MagicOS, gerçek anlamda, cihaz tabanlı deneyimleri kullanıcı merkezli deneyimlere dönüştürecek" ifadelerini kullandı.

Honor, Kasım 2020'de Huawei'den ayrılarak bağımsız oldu. Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation'a göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde Çin'de 12,7 milyon cep telefonu satan Honor, yüzde 17,9'luk pazar payıyla ülkede ikinci sırada yer alıyor.