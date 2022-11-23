Honor MagicOS 7.0'ı duyurdu
Çin merkezli Honor, MagicOS 7.0 adlı işletim sistemini uygulamaya geçirdi.
Çin'in önde gelen akıllı cihaz geliştiricisi Honor, Salı günü MagicOS 7.0 adlı işletim sistemini uygulamaya geçirdi. Sistemin gelecekte HarmonyOS ve iOS sistemleriyle uyumlu hale gelebileceği belirtildi.
CİHAZ VE EKOSİSTEMLER ARASINDA SORUNSUZ ÇALIŞMA SAĞLIYOR
MagicOS 7.0, farklı çip platformları ve işletim sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan MagicRing, Magic Live, Turbo X ve MagicGuard adında dört temel teknolojiden oluşuyor.
Honor Cihaz Limited Şirketi CEO'su George Zhao, "Cihaz ve ekosistemler arasında sorunsuz birlikte çalışmaya olanak sağlayan Honor MagicOS, gerçek anlamda, cihaz tabanlı deneyimleri kullanıcı merkezli deneyimlere dönüştürecek" ifadelerini kullandı.
Honor, Kasım 2020'de Huawei'den ayrılarak bağımsız oldu. Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation'a göre 2022'nin üçüncü çeyreğinde Çin'de 12,7 milyon cep telefonu satan Honor, yüzde 17,9'luk pazar payıyla ülkede ikinci sırada yer alıyor.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- 'Asla unutmayın'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- Defne Joy Foster'ın annesinden 'Hıncal Uluç' açıklaması
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'