Honor Play 30M modeli tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

04 Kasım 2022 Cuma, 12:11

Huawei'den ayrıldıktan sonra kendi yolunda emin adımlarla ilerleyen Honor, yeni akıllı telefonu Play 30M'yi tanıttı. Telefonun standart bir tasarımı bulunuyor ve kendi segment grubu için yüksek bir batarya kapasitesi var.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefonun 6.5 inçlik boyutuna LCD panel yapısı eşlik ediyor. Cihazda HD Plus çözünürlük ve 20:9 en boy oranı bulunuyor. Cihazın ekranında yer alan ön kamera bir damla çentik içinde konumlandırıldı. Bu kamera 5 Megapiksel ve arkadaki standart kamera ise 13 Megapiksel olarak tercih edildi. 2 Megapiksel derinlik sensörü de yine cihaza eklenmiş.

İşlemci tarafında ise Snapdragon imzalı 480G işlemcisi eklenen bu cihazın 8 nm sürecinden çıkan iki 2.0 GHz ARM Cortex A-76 Kryo 460 ve altı 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanında Adreno 619 grafik birimi eklenmiş.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunulan telefonun, 10W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lık bataryası var.

Honor Play 30M, 177 dolardan satışa çıktı.