Uygun fiyatlı Honor Play 40 Plus tanıtıldı!

20 Ekim 2022 Perşembe, 10:47

Akıllı telefon tarafında hem sunulan özellikler hem de çok yüksek fiyatlara ulaşmaması önemli oluyor. Honor Play 40 Plus modeli ise 5G destekli olmasına rağmen oldukça uygun bir fiyata sahip. Cihazın tasarımı diğer Honor modeller gibi olsa da ekran tarafında 6.74 inçlik HD+ çözünürlük sunabiliyor. Aynı ekran 90Hz ekran yenileme hızı sunuyor ve ön tarafta yer alan kamera 5 Megapiksel çözünürlüğünde.

HONOR PLAY 40 PLUS VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

Cihazın arka tarafında kamera kurulumu ve tasarımı bakımından diğer Android cihazlara benzediğini görüyoruz. İkili bir kamera kurulumuna sahip olan telefonun temel kamerası 50 Megapikselken ikincil kamera 2 Megapiksel. Artık bir standart olduğu kadarıyla kameralar yapay zeka ile donatılmış durumda.

İşlemci tarafında ise MediaTek imzalı Dimensity 700'e sahip olan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanını beraberinde getiriyor. Batarya tarafında ise 6.000 mAh gibi satandart bir pil varken hızlı şarj tarafında 22.5W desteği sunuluyor.

Telefonun fiyatı:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 165 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 193 dolar



8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 221 dolar

