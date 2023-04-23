Honor yeni uygun fiyatlı PC’lerini tanıttı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:02

Güncelleme: 23.04.2023 - 16:02

Çinli teknoloji devi Honor, yeni bilgisayar modellerini Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. MagicBook serisi altında çıkan MagicBook X14 (2023) ve MagicBook X14 (2023) adlı bilsiayar modelleri, FHD çözünürlük sunan bir ekrana sahip. İki cihaz arasındaki tek fark ise ekran boyutları oldu. MagicBook X14 (2023) 14 inç, MagicBook X14 (2023) 16 inç bir ekrana sahip.

Güç düğmesinin üzerinde parmak izi okuyucusu yer alan modellerin işlemci tarafında ise Intel 13. Nesil Core i5-12450H yer alıyor.

8GB ve 16 GB LPDDR4x RAM seçenekleri bulunan cihazların 512 GB SSD depolama alanı bulunuyor. 65w USB C hızlı şarj adaptörü bulunan bilgisayarların batarya tarafında 9 saate kadar çalışma süresi sunuluyor.

Honor MagicBook X14’ün 8 GB RAM versiyonu 597 dolardan, 16 GB RAM versiyonu 633 dolardan satışa çıktı.

Honor MagicBook X16’nın ise 8 GB RAM versiyonu 621 dolar, 16 GB RAM versiyonu 658 dolar olarak belirlenmiş.