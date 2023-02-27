Xiaomi’nin ardından Honor da rekabete dahil oldu
İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen 'Mobil Dünya Kongresi' bugün başladı. Birçok teknoloji devi son ürünlerini tanıtıyor. Xiaomi sabah saatlerinde yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise Honor yeni telefonu Honor Magic 5 Pro’yu tanıttı.
Bütün dünya tarafından takip edilen Mobil Dünya Kongresi bugün itibarıyla başladı. 5 gün sürecek etkinlikler kapsamında birçok firma yeni cihazlarını tanıtıyor. Bu firmalardan biri olan Honor yeni amiral gemisi modelini tanıttı.
YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ
Honor Magic 5 Pro isimli cihazın 6.81 inç büyüklüğünde, 2848x1312 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OLED bir ekranı bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı ise bu ekranın altına yerleştirilmiş. Telefonda işlemmci olarak ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tercih edilmiş. 3D yüz tanıma sistemi ile gelecek olan cihazda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor.
Honor Magic 5 Pro’nun arka tarafında ise 50 Megapiksel ana, 50 Megaiksel geniş açılı ve 50 Megapiksel periskop kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 12 Megapiksel geniş açılı kamera ile derinlik algılama sensörü görevi gören bir kamera mevcut. Telefonun batarya tarafında ise 5100 mAh büyüklüğünde 66W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteğine sahip bir pil yer alıyor. Android 13 tabanlı MahicUI 7.1 işletim sistem ile gelecek olan cihazın 1200 Euro’dan çıkacağı açıklandı.
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