Xiaomi’nin ardından Honor da rekabete dahil oldu

Bütün dünya tarafından takip edilen Mobil Dünya Kongresi bugün itibarıyla başladı. 5 gün sürecek etkinlikler kapsamında birçok firma yeni cihazlarını tanıtıyor. Bu firmalardan biri olan Honor yeni amiral gemisi modelini tanıttı.

YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ

Honor Magic 5 Pro isimli cihazın 6.81 inç büyüklüğünde, 2848x1312 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OLED bir ekranı bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı ise bu ekranın altına yerleştirilmiş. Telefonda işlemmci olarak ise Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tercih edilmiş. 3D yüz tanıma sistemi ile gelecek olan cihazda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor.