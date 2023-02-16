Honor’un fiyat performans telefonu: Honor Magic 5 Lite
Uygun fiyatlı telefonları ile oldukça yoğun bir talep gören Honor, yeni telefonu Honor Magic 5 Lite’ı tanıttı. Fiyat performans odaklı olan telefon Snapdragon 965 işlemci ile geliyor.
Honor son zamanlarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Firma şimdi ise Honor Magic 5 amiral gemisinin fiyat performans versiyonunu tanıttı. Honor Mahic 5 Lite isimli cihaz 120 Hz yenileme hızı bulunan, 6.67 inç FHD+ çözünürlüğe sahip 10 bit renk destekli OLED bir ekran ile geliyor. Parmak izi okuyucusu ise ekranın alt kısmına yerleştirilmiş.
Telefonda işlemci olarak Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisi yer alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Honor Magic 5 Lite’da 5G desteği de bulunuyor. İşletim sistemi tarafında ise Andorid 12 tabanlı Magic UI 6.0 tercih edilmiş. Telefon 40 W hızlı şarj destekli 5.100 mAh’lik bir bataryaya sahip.
ÖN SİPARİŞ TARİHİ AÇIKLANDI
Kamera tarafında ise arka tarafta üçlü set bulunuyor. Bunlar 64 Megapiksel (MP) ana, 5 MP Ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera olarak tercih edilmiş. Ön tarafta ise ekran içine gömülü olarak 16 MP selfie kamerası yer alıyor. 20 Şubat’ta ön siparişi başlayacak olan telefonun Avrupa pazarındaki fiyatı 379 Euro olacak. Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.
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