Honor’un fiyat performans telefonu: Honor Magic 5 Lite

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 18:13

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 18:13

Honor son zamanlarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Firma şimdi ise Honor Magic 5 amiral gemisinin fiyat performans versiyonunu tanıttı. Honor Mahic 5 Lite isimli cihaz 120 Hz yenileme hızı bulunan, 6.67 inç FHD+ çözünürlüğe sahip 10 bit renk destekli OLED bir ekran ile geliyor. Parmak izi okuyucusu ise ekranın alt kısmına yerleştirilmiş.

Telefonda işlemci olarak Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisi yer alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Honor Magic 5 Lite’da 5G desteği de bulunuyor. İşletim sistemi tarafında ise Andorid 12 tabanlı Magic UI 6.0 tercih edilmiş. Telefon 40 W hızlı şarj destekli 5.100 mAh’lik bir bataryaya sahip. ÖN SİPARİŞ TARİHİ AÇIKLANDI