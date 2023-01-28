Motorola Moto Edge 40 Pro için özellikler sızdırıldı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:39

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:39

Akıllı telefon tarafında çalışmalarını Moto E13, Moto G13, Moto G23, Moto G53 ve G73 gibi modellerle sürdüren şirketin yeni telefon modeli hakkında bilgiler ortaya çıktı. Moto Edge 40 Pro'nun Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.

Söylendiği kadarıyla Çin'de X40 olarak tanıtılan telefon, global pazarda Moto Edge 40 Pro adıyla çıkacak. Yani özelilkler aynı olacak.

MOTO EDGE 40 PRO'NUN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Motorola Moto Edge 40 Pro'nun OLED yapıda FullHD+ çözünürlüğünde 6.67 inç ekranla karşımıza çıkacağı söyleniyor. Bu ekran 165Hz ekran yenileme hızına sahip olacak ve ön kamerada 60 MP yer alacak.

Üçlü kamera sistemine sahip olması beklenen cihazın, 50 MP temel, 50 MP ultra geniş açılı ve 12 MP telefoto olmak üzere lensleri bulunacak.

RAM tarafında 8 GB ve 12 GB seçenekleri gündemde ve depolama seçenekleri de 128 GB ve 256 GB.