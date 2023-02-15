Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:21

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:21

Xiaomi 13 serisini geçen aylarda tanıtmıştı. Seriye ait iki modeli tanıtan Xiaomi, lite model için çalışmalarını sürdürüyorken, Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri sızdırıldı. SnoopyTech tarafından Twitter üzerinden paylaşılan görsellerde telefon tasarımının ekran tarafına odaklandığını, daha fazla ekran kasa oranına sahip olduğunu, ön tarafta ikili ön kameraların tercih edildiğini görüyoruz.

XIAOMI 13 LITE, ASLINDA CIVI 2 MODELİNİN YENİLENMİŞ BİR VERSİYONU

Paylaşılan görsellerde telefonun, standart ve pro sürümlerine göre daha farklı olduğu anlaşılıyor. Telefonun arka kameraları dairesel yapıda iki adet ve bir de derinlik sensörü eşlik edecek.

Xiaomi 13 Global Series ??

Tons of press rendershttps://t.co/yLSwiX8FUH pic.twitter.com/eYdlt7O9QK — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 10, 2023

İkili kameranın tercih edildiği ön kameranın detayları ise bilinmiyor ancak telefonun Xiaomi Civi 2'nin yenilenmış versiyonu olduğu düşünüldüğünde Xiaomi 13 Lite'ın da yakın bir deneyim sunması bekleniyor.

Lite versiyon 26 Şubat'ta global olarak tanıtılacak.