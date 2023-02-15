Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri sızdırıldı

Aynı serinin telefonlarını yavaş yavaş tanıtan Xiaomi'nin lite versiyonu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:21
Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri sızdırıldı
Abone Ol google-news

Xiaomi 13 serisini geçen aylarda tanıtmıştı. Seriye ait iki modeli tanıtan Xiaomi, lite model için çalışmalarını sürdürüyorken, Xiaomi 13 Lite'ın basın görselleri sızdırıldı. SnoopyTech tarafından Twitter üzerinden paylaşılan görsellerde telefon tasarımının ekran tarafına odaklandığını, daha fazla ekran kasa oranına sahip olduğunu, ön tarafta ikili ön kameraların tercih edildiğini görüyoruz.

XIAOMI 13 LITE, ASLINDA CIVI 2 MODELİNİN YENİLENMİŞ BİR VERSİYONU

Paylaşılan görsellerde telefonun, standart ve pro sürümlerine göre daha farklı olduğu anlaşılıyor. Telefonun arka kameraları dairesel yapıda iki adet ve bir de derinlik sensörü eşlik edecek.

 

İkili kameranın tercih edildiği ön kameranın detayları ise bilinmiyor ancak telefonun Xiaomi Civi 2'nin yenilenmış versiyonu olduğu düşünüldüğünde Xiaomi 13 Lite'ın da yakın bir deneyim sunması bekleniyor.

Lite versiyon 26 Şubat'ta global olarak tanıtılacak.


Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 Lite modeli Xiaomi 13 Lite tasarımı Xiaomi 13 Lite özellikleri

İlgili Haberler

Xiaomi 13 Ultra için çıkış tarihi sızdırıldı! Neler biliyoruz?

Xiaomi 13 Ultra için çıkış tarihi sızdırıldı! Neler biliyoruz?
Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri ayırıcı olacak

Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özellikleri ayırıcı olacak
Xiaomi 13 serisi tanıtıldı! İşte telefon serisinin özellikleri

Xiaomi 13 serisi tanıtıldı! İşte telefon serisinin özellikleri

En Çok Okunan Haberler