Yapay zeka destekli araç içini gözetleyebilen kamera kullanıma girdi

Dünyanın ilk yapay zeka desteği ile araç içini gözetlyebilen hız kamerası, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:20
Yapay zeka destekli araç içini gözetleyebilen kamera kullanıma girdi
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Kırmızı ışıkta geçmek ya da hızını biraz fazla artırmak gibi yasalara uymayan sürücüleri denetlemenin bir adım önüne geçildi. 

Yapay zeka destekli, '4D' radar sistemine ve yüksek çözünürlüğe sahip hız kameraları, sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullandığını ya da araç içinde aynı anda çok fazla insan olup olmadığını denetleyebilen kameralar kullanıma girdi. 

Polis veri tabanına bağlanarak herhangi bir sürücünün vergi levhasını ve sigortasınıo anda denetleyebilen kamera, İngiltere'nin başkenti Londra'da, araç yoğunluğunun yüksek olduğu A23 caddesine yerleştirildi. 

Altı şeride kadar trafiği izleyebilen ve güneş enerjisiyle çalıştığı için gündüz gece aktif kalabilen kamera için, trafik suçları avukatı Nick Freeman şunları söyledi: 

"Sürücüler olarak hepimiz kolay hedef haline geliyoruz. Bu çok ileri bir adım olabilir. Yollarımızdaki polis eksikliğini hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak insan unsuru olmadığında her zaman bir şeyler eksik kalacaktır"

Kamera, George Orwell'in 1984 romanına atıfta bulunularak "Büyük Birader'in para makinesi" olarak nitelendirildi.

Büyük Birader İzliyor derneği başkanı Jack Hurfurt, kameralara ilişkin "Yoldan geçen herkesi potansiyel şüpheli olarak görmeyi sıradanlaştıracaktır. Bu durum, bir tür müdahaleci ve ürkütücü gözetimdir. Bu durum herkesin mahremiyetine yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. İnsanlar, yapay zeka sistemleri tarafından analiz edilmeden hayatlarını sürdürmekte özgür olmalıdır" dedi.


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