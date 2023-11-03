HTC, yalnız astronotlara yönelik VR başlığı gönderecek

Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:46

Güncelleme: 03.11.2023 - 09:46

İster Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir tur için olsun, ister Darth Vader'la bir savaş için olsun çoğu VR meraklısı gezegenimizi terk ederek uzaklara doğru bir yolculuğa çıkmanın yolunu VR başlıklarında arıyor. Peki ya zaten uzayda olan astronotlar bunun tam tersini istiyorsa? HTC de bunu düşünmüş olmalı ki yalnız astronotlara yıldızlarla dolu uçuruma bakmanın yanı sıra yapacak farklı bir şeyler vermek için UUİ’ye VR başlıkları gönderiyor.

HTC VIVE FOCUS 3 BAŞLIKLARI GÖNDERİLECEK

Chip'in aktardığı haberde şirket, istasyondaki uzun görevlerin ortasında astronotların zihinsel sağlığını iyileştirmeye yönelik devam eden çabanın bir parçası olarak HTC VIVE Focus 3 başlıklarını UUİ’ye göndermek için XRHealth ve mühendislik firması Nord Space ile ortaklık kurdu.

Bu başlıklar, gerçek uzay görevlilerinin zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış benzersiz bir yazılım yüklü olarak üretiliyor. Yani, yalnızca astronotların mesai saatleri dışında Mini Golf oynamaları için kullanılmayacak.

Başlıklar, astronotların zihinsel sağlık durumunu daha iyi değerlendirmek için göz izleme sensörleri de dahil olmak üzere, mikro yerçekiminde çalışmak üzere özel olarak geliştirilmiş ve uyarlanmış yeni kamera izleme teknolojisine sahip. Bu sensörler, “yörüngedeyken zihinsel sağlığı korumayı” amaçlayan bir yazılımla beraber çalışıyor. Ayrıca bu başlıklar, hizalamayı stabilize etmek ve bu sayede hareket rahatsızlığı olasılığını azaltmak için optimize edilmiş.

Danimarkalı astronot Andreas Mogensen, uzay istasyonunun komutanı olarak altı aylık görevi sırasında önleyici zihinsel sağlık bakımı için VR başlığını kullanan ilk UUİ mürettebatı üyesi olacak. HTC, astronotların uzayda görev yaparken sıklıkla aylarca ve yıllarca izole bir şekilde kaldıklarını belirtiyor.

Bu ve benzeri ürünlerle beraber internet bağlantısı sorusu da ortaya çıkıyor. Sonuçta Mogensen ve astronot arkadaşları, yeni VR başlıklarını takarken muhtemelen aileleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak isteyeceklerdir.



Geçmişte UUİ’de kullanılan internet gerçekten çok yavaştı. Ulaşılan hızlar, 1995 yılında karşılaşacağınız çevirmeli bağlantıya benziyordu. Ancak son yükseltmeler, istasyondaki İnternet hızını saniyede yaklaşık 600 megabit’e (Mbps) kadar yükseltti. Bizlerin günlük hayatımızda kullandığımız internet hızı düşünülürse, bunun ne kadar etkileyici olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden herhangi bir bağlantı sorunu yaşanmayacağı kesin. UUİ’de şu anda var olan bağlantı, veriye en çok ihtiyaç duyan VR uygulamalarına bile izin verecek kadar iyi.

Bu güçlendirilmiş Vive Focus 3 başlıklar yakın gelecekte uzay istasyonuna doğru yola çıkacak ancak henüz bir varış tarihi yok. VR başlıklarının çoğu özelliği normal Dünya yerçekimine bağlı olduğundan, bu başlıkların mikro yerçekiminde çalışmasını sağlamanın bile bazı büyük mühendislik becerileri gerektirdiğini belirtmekte yarar var.