70 ünlü astronot Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:12

Güncelleme: 24.09.2023 - 17:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Uzay Kaşifleri Derneği tarafından düzenlenen Planetary Congress etkinliğine ev sahipliği yapacağını açıkladı. Etkinlik, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) tarafından düzenlenecek ve 25-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kacır, etkinlik kapsamında 70'ten fazla dünyaca ünlü astronotun Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti. Bu etkinlik, Milli Uzay Programı'nın başarılarını sergileme ve gençleri uzaya ilgi duymaya teşvik etme açısından büyük öneme sahip.

Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Kacır, Milli Uzay Programı çerçevesinde uydu geliştirme, pazarlama faaliyetleri, nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarını koordine edeceklerini açıkladı.

KONGRE BURSA'DA GERÇEKLEŞECEK

Kongre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek ve GUHEM ile Bursa Business School organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, 19 farklı ülkeden 70'ten fazla astronotun katılacağı, uzay konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform sunacak. Ayrıca, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları da etkinliğin bir parçası olarak uzay meraklılarıyla buluşacak.

Kongrenin teması "İstikbal Göklerdedir" olarak belirlendi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünden ilham alındı. Bu tarihi organizasyon, uzay ve havacılık alanındaki farkındalığı artırmayı hedefliyor ve bilim, toplum etkinlikleri, seminerler, söyleşiler, öğrenci buluşmaları gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Astronotlar ayrıca "Bilim-Toplum" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve öğrencilerle de buluşacaklar. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu kongrenin gençlerin uzay ve havacılık alanındaki ilgisini artırmada büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.