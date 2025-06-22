Huawei, HarmonyOS 6 sürümünü tanıttı

Huawei, geliştirici konferansı kapsamında yeni HarmonyOS 6.0 işletim sürümünü tanıttı. Kendi işletim sistemini tanıtan şirket cihazlarında artık bu altyapıyı kullanıyor. Oldukça beğenilen ve milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan işletim sisteminin yeni özellikleri de bu konferans kapsamında duyuruldu.

HARMONYOS 6.0 NELER SUNUYOR?

HarmonyOS 6.0 sürümünde yapay zeka destekli akıllı asistan yer alacak ve bu sayede Huawei'nin kurmuş olduğu cihazlar arası iletişim ekosistemi daha iyi çalışır hale gelecek.

Şirket bu kapsamda yeni kişisel asistan XiaoYi de tanıtmış oldu. XiaoYi'nin öne çıkan özellikleri ise kullanıcı komutlarını sezgisel olarak algılaması ve sesli komutların yanı sıra içerikleri analiz ederek sonuçları listeleyebilmesi oluyor.

HarmonyOS 6 ile Touch and Share adlı bir özellik de geliyor. Bu özellik sayesinde diğer Huawei cihazlar arasında ekran teması ile dosya paylaşımı ve diğer bağlantılar kurulabiliyor.

Öte yandan geliştiriciler için beta programı da aktif bir şekilde işliyor. HarmonyOS 6 için programa katılmak isteyen geliştiriciler 'Huawei Geliştirici Birliği' üzerinden kayıt olabiliyor.