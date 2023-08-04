Huawei MateBook D14 2023'ü satışa sunuldu

Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:43

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:17

Huawei, yenilenen Matebook D14’ü kullanıcılar ile buluşturuyor.

Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D14, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, performansı ve donanımıyla iddialı. Multi-Screen Collaboration(çoklu ekran) desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D14, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.

Huawei MateBook D14, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi.

Bu yeni özelliklerle, Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişim sağlıyor.

Fotoğraf 2020 modeldir

MateBook D14 i5, parazit önleme, duvar penetrasyon performansı ve bağlantı aralığını genişleten Huawei’nin geliştirdiği Metaline anten teknolojisine sahip. Duruma göre dosya indirme hızlarını yüzde 43’e kadar artırabilen bu teknoloji sayesinde 270 metreden bile WiFi sinyalini alınabiliyor.

5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D14, yüzde 90’lık ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:10 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 1920 × 1200 çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunuyor.

Güç ve performans dengesini iyi şekilde sunan 12. Nesil Intel Core i5-1240P işlemciden gücünü alan Huawei MateBook D14, Huawei Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D14, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. 512 GB SSD’ye sahip bilgisayar depolama açısından da kullanıcıları mutlu ediyor.

YERLEŞİK PARMAK İZİ OKUYUCUSU BU MODELDE DE VAR

Huawei MateBook D14'in güç düğmesi diğer tüm Huawei dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Intel Core i5-1240P işlemcili Huawei MateBook D14 i5, 21 bin 999 TL'den başlayan fiyatlara satılıyor.