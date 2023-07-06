Huawei iş dünyasına yönelik yeni tabletini tanıttı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:19

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, iş dünyasına yönelik tableti Huawei MatePad Air'i piyasaya sürdü. Sadece 6,4 mm kalınlığında ve 508 g ağırlığında olan tablette MatePad serilerinin dış tasarımı da korunmuş durumda.

Cihazın 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe, 11,5 inç ve 144 Hz yenileme hızı bulunan bir ekranı bulunuyor.

Huawei'nin açıkladığı bilgilere göre tablette HarmonyOS 3.1 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak. Ayrıca Huawei MatePad Air'in klavye ve fare desteği de bulunuyor.

Huawei, MatePad Air'in Türkiye fiyatını ise 12.999 TL olarak açıkladı.