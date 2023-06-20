Huawei temiz enerji çözümlerini tanıttı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:13

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:32

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Digital Power, akıllı fotovoltaik ve enerji depolama sistemleri özelindeki en yeni ürün ve çözümlerini Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara sundu.

"Watt", "Bit", "Isı" ve "Pil" teknolojilerinin yakınsamasına vurgu yapan Huawei, AR-GE yatırımlarını artırmayı ve güneş enerjisi sektöründeki teknolojik ilerlemeye öncülük etmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda sürekli inovasyonu teşvik eden şirket, sektörün genel gelişimini hızlandırmayı da iş planının bir parçası olarak görüyor.

Şirket, endüstri için kalite odaklı standartlar oluşturmak ve güneş enerjisi endüstrisinin sağlıklı büyümesini teşvik etmek için iş ortaklarıyla çalışmayı sürdürüyor. Huawei bu iş birlikleriyle sektörün sürdürülebilir ve sorumlu şekilde ilerlemesini sağlamayı da amaçlıyor.

Huawei, tesis odaklı senaryolarında sektörün yalnızca maliyete odaklanmak yerine, yüksek değer teklifleri sunmaya odaklanması için çalışıyor. Marka, son 10 yılda dijital teknoloji ve güç elektroniği inovasyonunu akıllı fotovoltaik çözümlerine entegre ederek, akıllı invertör ürünlerini pazara sundu. Huawei ayrıca, dijital güç teknolojilerini birleştirerek ve akıllı şebeke oluşturan dönüştürücüler geliştirerek, güneş enerjisinin birincil enerji kaynağına dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLAMAK VE KARBON EMİSYONLARINI AZALTMAK AMAÇLANIYOR

Şirket, ticari ve endüstriyel alanda teknolojik yenilikleri teşvik etmeye ve aktif güvenliği bir standart haline getirmeye odaklanırken, farklı sektörlerde çevreci güç teknolojilerini destekleyerek işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamalarına ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmayı da planlıyor.

Huawei, bu alanda geliştirdiği çözümlerle kampüslerin ve fabrikaların enerji öz yeterliliğine tamamen ulaşmaları için güçlenmelerini ve her işletmenin temiz enerjiyi benimsemesini amaçlıyor.

Şirket, konut senaryolarında ise yeni teknolojilerle ev enerjisinin geleceğine öncülük etmeyi, şebekeden bağımsız güç yedekleme ve "Yapay Zeka Enerji Yönetim Asistanı" (EMMA) gibi teknolojilerle evlerin güç sistemlerinde bağımsızlığa ve öz yeterliliğe ulaşmasını hedefliyor.

AKILLI FOTOVOLTAİK ÇÖZÜMÜ

Huawei'in geliştirdiği akıllı fotovoltaik çözümü FusionSolar, gelişmiş bir enerji depolama sistemleri çözümü olarak tasarlandı. Ürünün ismini oluşturan "Fusion" entegrasyonu, "Solar" ise fotovoltaik gücü temsil ederken, FusionSolar entegre inovasyon kavramını da somutlaştıran bir ürün olarak ortaya çıktı.

Güneş enerjisi ve depolamanın entegrasyonunu, kapsamlı yapay zeka kullanımı ve fotovoltaiklerin önemli bir enerji kaynağına dönüşümü, FusionSolar'ın temel bileşenlerini oluşturuyor.

Şirket, sahip olduğu teknolojik birikimle sıfır karbon dönüşümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ediyor. Huawei Digital Power, dünya çapında 770 milyar kWh yeşil elektrik üretilmesine destek oldu ve karbon emisyonlarını, 480 milyon ağaç dikmeye eş değer olan 350 milyon ton seviyesinde azalttı.

Huawei ileriye dönük olarak, fotovoltaiklerin ana enerji kaynağı olarak benimsenmesini hızlandırmak için sektörle iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyor.