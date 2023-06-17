BM, Huawei'nin de dahil olduğu küresel yapay zeka ittifakı kuruyor

Yayınlanma: 17.06.2023 - 08:35

Güncelleme: 17.06.2023 - 08:35

UNIDO Genel Müdür Yardımcısı ve İdare Müdürü Zou Ciyong, söz konusu girişimi Macaristan'ın doğusundaki Fenyeslitke kasabasında düzenlenen lojistik forumunda video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada duyurdu.

"Sanayi ve İmalat İçin Küresel Yapay Zeka İttifakı'nın" bu yıl Temmuz ayında Shanghai'da düzenlenecek Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda resmi olarak başlatılacağını söyleyen Zou, ittifakın sanayi ve imalata özgü yapay zeka teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesinin (Ar-Ge) kolaylaştırılmasına, yapay zekanın kullanımına yönelik etik kuralların geliştirilip teşvik edilmesine ve hükümetler ile uluslararası örgütlere yapay zekaya ilişkin politika tavsiyeleri verilmesine odaklanacağını sözlerine ekledi.

Yapay zeka teknolojilerinin "giderek artan önemli rolüne" dikkat çeken Zou, UNIDO'nun "endüstriyel kalkınmanın geleceğine yol göstermek üzere" Huawei ile yapay zeka konusunda daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Huawei Orta ve Doğu Avrupa ve İskandinav Bölgesi Başkan Yardımcısı Radoslaw Kedzia, forumda yaptığı konuşmada, Huawei'nin "teknolojinin gerçek anlamda insan yaşamlarına faydalı olmasını" sağlamak üzere küresel yapay zeka ittifakına deneyim, teknik bilgi ve Ar-Ge kabiliyetiyle katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Forum Avrupa'nın ilk 5G teknolojisi kullanan kara bazlı intermodal lojistik terminali olan Doğu-Batı Kapısı'nda (EWG) düzenlendi. Fenyeslitke'deki terminal, geçen yılın Ekim ayında açılmıştı. Huawei, aynı zamanda Avrupa'da vinçlerin uzaktan 5G teknolojisiyle kontrol edildiği ilk terminal olan EWG'ye ağ ekipmanı tedarik ediyor.