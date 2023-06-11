Apple, Huawei'den dolayı Vision Pro ismini değiştirebilir

Yayınlanma: 11.06.2023 - 15:01

Güncelleme: 11.06.2023 - 15:01

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte uzun zamandır beklenen AR/VR başlığı Vision Pro'yu tanıttı. Bu başlık göz, el ve sesle kontrol edilen Vision Pro, Apple'ın en iddialı ürünlerinden biri olarak tanıtıldı. Ancak Vision Pro'nun adı, Huawei'in marka hakkı iddiası nedeniyle tartışma konusu oldu. Apple, Vision Pro adını kullanmak için Çin'de başvuru yapmış ancak bu başvuru reddedilmiş. Reddedilme sebebi ise bir diğer teknoloji devi olan Huawei’in bu ismi çoktan tescil ettirmiş olması.

HUAWEI YILLAR ÖNCE ALMIŞ

Webtekno'da yer alan haberde Huawei, Apple'ın duyurusundan çok önce, 16 Mayıs 2019 tarihinde "Vision Pro" ticari markasını tescil ettirmiş. Huawei'ye verilen ticari marka koruması, 28 Kasım 2021'den 27 Kasım 2031'e kadar on yıllık bir süreyi kapsıyor. Bu marka, LCD TV'ler, başa takılan sanal gerçeklik cihazları ve radyo ekipmanları gibi çeşitli mal ve hizmetleri kapsayan Uluslararası Sınıflandırma 9 kapsamına giriyor.

Huawei'nin "Vision Pro" ticari markasını tescil ettirmesinin özellikle Apple'ı hedef almıyor olması burada önemli bir nokta zira Huawei'in gerçekten de bu ad ile mevcut bir ürün serisi var. Huawei daha önce "Vision" markalı iki ürün piyasaya sürmüştü: İlk akıllı görüntüleme gözlüğü Vision Glass ve Huawei Vision akıllı ekran serisi.

Şu an itibariyle Huawei, karma gerçeklik (MR) kulaklık ürünlerinin geliştirilmesi veya piyasaya sürülmesine ilişkin herhangi bir resmi duyuru yapmadı. Apple'ın Vision Pro adını kullanmaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Şirket, Çin'deki karara itiraz edebilir veya Çin pazarı için farklı bir isim seçebilir.