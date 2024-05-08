Huawei yeni cihazlarını tanıttı! İşte bütün ayrıntılar

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:31

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:31

Huawei Watch Fit 3, 1,82 inç yüksek çözünürlüklü AMOLED kayan ekran ile daha geniş, daha üç boyutlu bir görsel deneyim sunuyor.

Alüminyum alaşımlı saat gövdesine sahip ürün, 9,9 milimetre inceliğinde ve 26 gram ağırlığında saat gövdesiyle serisinin şimdiye kadarki en hafif ve en incesi olarak öne çıkıyor. Huawei Watch Fit 3, çeşitli renk seçenekleri ve döner kurma kolunu entegre eden canlı kullanıcı arayüzü ile sunuluyor.

HUAWEI WATCH FIT 3 ÖZELLİKLERİ

Fitness alanında Huawei Watch Fit 3, kullanıcının bileğinde kişisel bir antrenör olmayı hedefliyor. Stay Fit uygulaması baştan aşağı yenilendi. Gıda veri tabanı 50 farklı ülke ve bölgeyi daha iyi kapsayacak şekilde genişletildi ve kullanıcıların diyet ve egzersiz arasında bir denge kurmasına ve daha sağlıklı kilo kaybı elde etmek için bilimden yararlanmasına yardımcı olan yeni bir beslenme analizi özelliği eklendi.

Huawei Watch Fit 3 ayrıca, kullanıcıları sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmeye teşvik etmek için kullanıcının alışkanlıklarına, hava koşullarına ve aktivite halkalarının durumuna göre belirli süreler için belirli egzersiz türlerini öneriyor.

Sağlık izleme konusunda Huawei Watch Fit 3, Huawei TruSleep 4.0 ile birlikte geliyor. TruSleep 4.0, daha eksiksiz bir fizyolojik gösterge yelpazesini kapsıyor. Uyku skoru sistemi geliştirilen sistem, uyku düzeni yorumlaması ve özel tavsiyeler sunuyor.

Ayrıca, yeni uyku nefes farkındalığı özelliği, kullanıcıların daha huzurlu bir şekilde uyumalarını sağlıyor. Huawei Watch Fit 3 ayrıca yüzde 30 daha istikrarlı kalp atış hızı izleme özelliğine sahip Huawei TruSeen 5.5 sağlık göstergeleri izleme özelliği ile birlikte geliyor. SpO2 arayüzü yenilenen saatle, bir kullanıcı mevcut SpO2'sini sadece 25 saniyede kontrol edebiliyor.

HUAWEI WATCH 4 PRO SPACE EDITION

Dayanıklı ve şık DLC havacılık sınıfı malzemelerle üretilen Huawei Watch 4 Pro Space Edition'ın tasarımı, insanlığın uzayın keşfindeki yenilikçi ve estetik başarılardan ilham alıyor.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition'ın ana estetik vurgusunu, roketlerde ve uzay araçlarında kullanılan "De Laval nozülü"nden esinlenen, nanokristal seramik çerçevesi ve özel interaktif LAVAL saat kadranında benimsenen LAVAL konsepti oluşturuyor.

Kullanıcılar ayrıca, daha hassas sağlık izleme için Huawei TruSeen 5.5+'ın eklenmesi gibi sağlık ve fitness özelliklerinde yapılan iyileştirmelerin yanı sıra artık yeni sağlık verilerini ve 60 saniye içinde birden fazla temel sağlık göstergesini test etmeye olanak tanıyan yeni bir sağlık eğilimi analizi işlevini kullanıma sunan gelişmiş sağlık raporu sistemi Health Overview 2.0'ı kullanabilecek.

YENİ HUAWEI MATEBOOK X PRO VE HUAWEI MATEPAD 11.5"S

Huawei MateBook X Pro'nun en yeni sürümü 980 gram ağırlığında ve 13,5 milimetre kalınlığında sunuluyor. Intel Core Ultra 9 yüksek performanslı işlemci ve 1 kilogramın altında ağırlığa sahip dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor.

Huawei MatePad 11.5"S, yeni nesil Huawei PaperMatte ekrana sahip ilk üretkenlik tableti olarak sunuluyor. Huawei PaperMatte ekranın yenilikçi tasarımı, yüzey yansıtıcılığını yüzde 2'nin altına düşürerek ışık parazitini yüzde 99 ortadan kaldırıyor.

Böylece parlak ışıklı iç mekanlarda veya güneş ışığında bile kullanıcılar 3:2 en boy oranını, 144 Hz'lik yüksek yenileme hızını ve 2.8K çözünürlüğü ile rahatça metin okuyabiliyor veya video izleyebiliyor.

Marka ayrıca, resim yapma keyfini tüm tüketicilere ulaştırmak için kendi geliştirdiği GoPaint uygulamasını yayınladı. Bu uygulama, Huawei 2012 Laboratuvarları ve malzeme, fiziksel optik ve grafik işleme dahil olmak üzere 8 alandan diğer AR-GE ekipleri tarafından ortaklaşa geliştirildi.

FangTian Painting Engine sayesinde GoPaint, kullanıcının fırça darbelerine anında yanıt vermek için çok sayıda katmanı, düşük gecikme süresini ve yüksek kare hızını destekliyor. Huawei tabletlerin güçlü performansı ile birleşen GoPaint hem amatörlere hem de profesyonel sanatçılara hitap edecek otantik, profesyonel, akıllı ve kullanımı kolay bir resim yapma uygulaması sunuyor.

Huawei ayrıca GoPaint'i, kullanıcıların uygulamadaki her bir aracı kavramalarına yardımcı olmak için eksiksiz bir eğitim seti ile donattı. Kullanıcılar, basitten başlayarak ve daha üst düzey işlevler hakkındaki bilgilerini kademeli olarak derinleştirerek resim yapmayı öğrenebiliyor.

Marka, GoPaint'in AR-GE çalışmaları için 3 yıl harcadı. Bu girişime ayrılan kaynaklar yeni bir tablet geliştirmek için yeterli olabilecekken, marka tarafından dünyanın dört bir yanındaki tablet kullanıcılarına ücretsiz bir boyama uygulaması sunulması amaçlandı.

Huawei ayrıca, gelişmiş gürültü önleme özelliklerine sahip FreeBuds 6i'nin tanıtımını da gerçekleştirdi. Profesyonel 2.8K OLED ekranlı dizüstü bilgisayar Huawei MateBook 14 ve yeşil renkte 41 mm Huawei Watch GT 4 de tanıtılan cihazlar arasında yer aldı.