Huawei Mate 70 serisini tanıttı! İşte ailenin tüm üyeleri

Yayınlanma: 27.11.2024 - 18:07

Güncelleme: 27.11.2024 - 18:07

Huawei yeni bir etkinlik kapsamında Mate 70 serisini tanıttı. Şirket, bu seriye ait 4 model tanıttı. Premium ve yüksek performans sunan standart modelleri Mate 70 serisini 2025 yılında zirveye taşıyabilir.

Huawei'in Mate 70 Pro Plus söylenene göre ilk yüksek parlaklık sunan bazalt gövdeli akıllı telefon. Bu havacılık sınıfı titanyum-alüminyum kompozit altyapısı telefonu hem çok dayanıklı hale getiriyor hem de şık görünmesini sağlıyor.

Mate 70 Pro Plus modelinde 6.9 inçlik bir ekran bulunuyor ve bu ekran 2832 x 1316 çözünürlüğe sahip ve 2500 nit parlaklığa kadar çıkıyor. Ekran yenileme hızı ise 120Hz ve OLED yapı üzerine kurulu. Yüz tanıma teknolojisi bulunan telefonda Huawei'in Kirin 9100 işlemcisi bulunuyor. 16 GB RAM'e ek olarak kamera tarafında 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş kamera ve 48 MP telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP kamera yer alıyor.

Mate 70 RS ise plus modeline göre daha farklı bir malzemeden üretildi. Parlak bir titanyum kaplamayla gelen bu modelde de 6.9 inçlik FHD+ ekran bulunuyor. Bu telefon 3500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ve Pro Plus modeline göre daha sağlam bir bazalt temperli Kunlun cama sahip. Bunun dışında Pro Plus modeliyle kamera kurulumu ve batarya kapasitesi aynı.

Huawei Mate 70 Pro Plus, siyah, beyaz, altın, gümüş ve mavi renk seçeneğiyle geliyor ve 1.173 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyorken, Mate 70 RS modelinin fiyatı 1.657 dolardan başlıyor.

HUAWEI MATE 70 VE 70 PRO NELER SUNUYOR?

Huawei'in Mate 70 ve Mate 70 Pro modelleri de etkinlik kapsamında tanıtıldı. Etkinlikte telefonların HarmonyOS Next ile performanslarının nasıl artacağına odaklanıldı. Açıklandığı kadarıyla HarmonyOS Next ile Mate 70 serisi Mate 60 serisine kıyasla yüzde 40 daha fazla performans sunuyor.

Huawei Mate 70, 6,7 inç LTPO OLED ekran ile geliyor. Telefonun ekran yenileme hızı en fazla 120Hz kadar çıkıyor ve değişken yenileme hızına sahip. Mate 70 Pro ise FHD+ çözünürlüğe ve aynı şekilde değişken ekran yenileme hızına sahip. Ancak 70 Pro modeli 6.9 inç ekran boyutu sunuyor.

Her iki telefonda da ekran parlaklığı 2 bin 500 nite kadar çıkıyor. Her iki modelde de 40MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor ancak Mate 70 modelinde 5,5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 12MP periskop kamera yer alıyor, pro modelde 4x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 48MP'lik sensör bulunuyor.