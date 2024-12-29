Huawei Mate XT Ultimate için 3 buçuk milyon TL'lik özel tasarım
Caviar 18 ayar altın kullandığı yeni Huawei Mate XT Ultimate'ten sadece 88 adet üretecek.
Özel üretim ve lüks ürünleriyle karşımıza çıkan Caviar, daha önce de 10 milyon TL'nin üzerinde bir değere sahip iPhone 16 Pro Max üretmişti. Bu sefer Huawei Mate XT Ultimate'i altın ile donatan şirket, sadece 88 kişi için üretim yapacak. 18 ayar altın plakaya sahip olan Huawei Mate XT Ultimate, normalde 298 gram ağırlığa sahipken, yeni altın ayrıntılarıyla 1 kilogram ağırlığa kadar çıktı.
18 AYAR ALTIN HUAWEI MATE XT ULTIMATE
Mate XT Ultimate, üç parçadan oluşuyor ve iki kez katlanabiliyor. Bu tasarımı telefon tanıtıldığında onu dikkat çekici hale getirmişti. Daha önce 24 ayar altın kaplama tercih eden Caviar, yeni yaptığı güncelleme ile telefonu 18 ayar altın ile yeniden tasarladı.
Gövdesi tamamen altın olan bu yeni Huawei Mate XT Ultimate, 100 bin doların üzerinde bir fiyata sahip. Yani yaklaşık 3,5 milyon TL.
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