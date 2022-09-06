Huawei yeni Mate 50 serisini tanıttı! İşte detaylar

06 Eylül 2022 Salı, 13:55

Huawei özellikle 2019 yılındaki ambargodan sonra farklı bir strateji izlemeye karar verdi. Kendi yazılımını, kendi tedarik zincirlerini ve üretebildiği kadar ‘kendine özgü’ parçasını üretmeye başladı. ABD’nin uyguladığı ambargonun ardından küllerinden doğan Huawei, farklı sektörlerde adından tekrar söz ettirmeye başladı. İşte tam bu noktada yaptığı etkinlikler de şirketin adımlarını istikrarlı bir şekilde attığını gösteriyor.

Huawei Mate 50 ailesi bir süredir bekleniyordu. Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS ve Mate 50 E olmak üzere dört modelden oluşan ailenin ana modelleri Mate 50 ve Mate 50 Pro. Bir süredir Huawei’in telefon tarafında tercih ettiği gibi Mate 50 serisi de arka tarafta yuvarlak bir kamera tasarımıyla kendini gösteriyor. Öte yandan bu cihazda en dikkat çeken detay ön tarafta çentikli bir kamera tasarımının tercih edilmesi. Apple’ın en çok eleştiri aldığı ‘çentikli ön kamera’ konseptine karşılık, Huawei sadece Mate 50 Pro ve Mate 50 RS için böyle bir tasarım eklemesi yapmış.

Huawei Mate 50, 6.7 inçlik 90Hz HDR yapıda OLED ekran ile donatılmış. 4.460mAh bataryasıyla bizleri karşılayan cihaz, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli olarak kutudan çıkıyor. Mate 50 Pro ve Mate 50 RS ise benzer bazı özelliklere sahip. Her iki cihaz da 6.74 inçlik 120Hz HDR OLED ekrana sahip. 4.700mAh bataryası bulunan iki modelin yine 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteklediğini söylemek mümkün. Telefonlarda ise Snapdragon 8+ Gen 1 4G kullanılıyor.

Kamera tarafında ise Leica ile olan iş birliğini bitiren Huawei, XMAGE ile yollarına devam etme kararı almıştı. Bu kapsamda Mate 50 ailesinde kullanılan ve geliştirilen kameralar XMAGE imzası taşıyor. Mate 50’nin arkasında 50 Megapiksel birincil kamerası yer alıyor, bu birincil kameraya 13 Megapiksellik ultra geniş açılı, 12 Megapiksellik periskop telefoto ve 100x dijital yakınlaştırma yapabilen kameralar eşlik ediyor. Sensör tarafında Sony IMX766 tercih ediliyor.

Pro takısı gelen modelde ise yine 50 Megapiksel birincil, 13 Megapiksel ultra geniş açılı, 64 Megapiksellik periskop telefoto ve 200x dijital yakınlaştırma yer alıyor. Mate 50 RS modelinde ise 50 Megapiksel birincil, 13 Megapiksellik ultra geniş açılı ve 48 Megapiksel 35x telemacro kamera yer alıyor. Bu cihazın diğerlerden ayrılmasının nedeni ise ‘Porsche Design’ olması.

Bir diğer yandan Huawei’in yeni ailesinde bir süredir gündemde tartışma konusu olan ‘uydgu iletişim’ özelliği var. Apple’ın da iPhone 14 ailesinde bu özelliği sunacağı söyleniyor ancak elbette kesin değil. Özelliğin cihazlarda olmasının avantajı ise telefonlar çekmediği zaman acil durum mesajlarının gönderilmesini sağlamak.

Huawei’ın HarmonyOS 3 işletim sistemine sahip bu cihazların fiyatlarının aşağıdaki rakamlardan başlaması bekleniyor:

1) Mate 50 yaklaşık 720 dolar

2) Mate 50 Pro yaklaşık 979 dolar

3) Mate 50 RS yaklaşık 1.872 dolar

4) Mate 50 E yaklaşık 575 dolar