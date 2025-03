Samsung, Mobil Dünya Kongresi 2025'te neler gösterecek?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 21:23

Güncelleme: 03.03.2025 - 21:23

Samsung, İspanya'nın Barselona kentinde 6 Mart'a kadar sürecek MWC 2025'te, "Mobil eXperience" (MX) ve "Ağlar" bölümleri ile Galaxy AI'daki son yeniliklerini ve yazılım tabanlı ağ çözümlerini sergiliyor.

Şirket, Galaxy S25'ten yeni A Serisi modellerine ve ilk XR kulaklığı "Project Moohan"a kadar geniş bir ürün yelpazesini, etkinlikte ziyaretçilere sunacak. En ince Galaxy S serisi cihazı "Galaxy S25 Edge" de kongrede tanıtılıyor.

Galaxy S25 serisi, yapay zeka destekli uygulamalar ve gelişmiş donanım özellikleriyle kullanıcıların üretkenlik, yaratıcılık ve eğlence deneyimlerini dönüştürmeyi hedefliyor. Ziyaretçiler, etkinlik alanında Galaxy'nin hızını ve performansını doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor.

Galaxy S25'in kullanıcı deneyimini geliştiren bazı yenilikler arasında "Uygulamalar Arası Deneyim", "Circle to Search", "Gemini Live", "Now Brief", "Drawing Assist", "Gallery Search" ve portre filtreleri yer alıyor. Galaxy için geliştirilen "Snapdragon 8 Elite" çip seti de yüksek hızda oyun deneyimi, gelişmiş tepki süresi ve yüksek grafik kalitesi sunarak oyun performansını artırıyor.

Galaxy A serisi, uzun vadeli performans vadediyor

Samsung, mobil yapay zeka deneyimlerini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak amacıyla geliştirdiği Galaxy A serisinden "A56 5G", "A36 5G" ve "A26 5G" modellerinde, "Awesome Intelligence" entegrasyonuyla Galaxy AI teknolojisini erişilebilir hale getiriyor.

Bu seride, kamera deneyimini iyileştiren "Object Eraser" gibi yapay zeka destekli özellikler yer alıyor. 6 işletim sistemi yükseltmesi ve 6 yıl süresince güvenlik güncellemeleri sunularak, cihazların uzun vadeli performansı da destekleniyor.

MWC 2025 ziyaretçileri, Samsung'un evde günlük yaşamı nasıl geliştirdiğini ve akıllı bağlantılı deneyimlerin sağlık yönetimine nasıl katkı sağladığını da etkinlikte keşfedebiliyor.

Galaxy S25 kullanıcıları, "Energy Score", "Wellness Tips" ve "Sleep Insights" gibi yapay zeka destekli sağlık takip araçlarını deneyimleyebiliyor. "SmartThings" ve "Samsung Food" gibi uygulamalarla entegre çalışan bu özellikler, kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri sunmayı amaçlıyor.

Samsung'un güvenlik altyapısı "Knox Matrix", AI destekli yeni akıllı ev yönetim özelliklerinde kullanılan teknolojilerin korunmasını sağlayarak kullanıcı verilerinin güvenliğini artırıyor.

Samsung'un Project Moohan adlı ilk Android XR kulaklıği ise yapay zeka ve genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojilerini birleştirerek, günlük yaşama yeni nesil etkileşimli deneyimler getirmeyi hedefliyor.

Samsung'un ağ çözümlerine yönelik özel bir standı da etkinlikte yer alıyor. Şirket, uçtan uca yazılım tabanlı ağ çözümleriyle operatörlerin yapay zeka entegrasyonunu artırmasını sağlamayı planlıyor.