MWC 2025 tanıtımları başladı; akıllı bisiklet gözlüğü

Yayınlanma: 04.03.2025 - 19:56

Güncelleme: 04.03.2025 - 19:56

Yapay zeka destekli pek çok cihaz görüyoruz ancak MWC 2025'te bu sefer de bisiklet gözlüğü tanıtıldı. Form olarak standart bisiklet gözlüklerine benzeyen cihazda yapay zeka özellikleri de bulunuyor.

BİSİKLET GÖZLÜĞÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Aksiyon kamerasıyla donatılan BleeqUp Ranger, UV400 dereceli Zeiss lenslerine de sahip. IP54 sertifikasına sahip olan cihaz, TR90 plastik bir gövdeyi bünyesinde barındırıyor. Ürün bunun yanı sıra reçeteli lenslerle de uyumluluk gösteriyor.

Gözlükle, 1080p çözünürlükte 1 saate kadar video kaydetmek mümkün.

Yapay zekanın kendini gösterdiği taraf ise video düzenleme özelliği oluyor. Ürün, ani frenleri, farklı manzaraları ya da diğer anlarınızı otomatik olarak gösteriyor.

Ürünün Kickstarter kampanyasıyla mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fiyatı ise 349 dolar olacak.