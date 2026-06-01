Huawei, yeni yapay zeka odaklı sistemini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei çözümle şirketlerin mevcut bilişim sistemlerini yapay zeka çağına taşımalarını ve bu dönüşümü daha az maliyet ve daha hızlı şekilde gerçekleştirmelerini hedefliyor.

Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Veri Depolama Ürün Hattı Başkanı Yuan Yuan, düzenlenen forumda, "Data Awakening, Infra Evolving" başlıklı açılış konuşması gerçekleştirdi.

Huawei, yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt vermek için altı temel alanda destek veren kapsamlı altyapı çözümü geliştirdi. Söz konusu çözümler verinin depolanması, bilgi ve hafıza yönetimi, model kurulumu, ajan geliştirme, kaynak yönetimi ve güvenlik çözümleri olarak öne çıktı.

Ayrıca yeni yaklaşım, depolamadan güvenliğe kadar tüm halkaları tek bir bütün halinde sunarak kurumların yapay zeka uygulamalarını daha hızlı, doğru ve ekonomik biçimde devreye almasını sağlıyor.

Huawei'nin tanıttığı "OceanStor Pacific" depolama çözümü, oldukça küçük bir alana çok büyük miktarda veri sığdırarak şirketlerin depolama maliyetlerini önemli oranda düşürüyor.

Şirketin "DME Omni-Dataverse" adlı veri yönetim platformu ise farklı kaynaklardaki ve farklı lokasyonlardaki verileri tek noktadan izlenebilir ve yönetilebilir hale getiriyor. Ek olarak, milyarlarca veri parçası arasından aranan bilgiye saniyeler içinde ulaşılabilmesine olanak veriyor.

Yapay zeka uygulamalarının en sık yaşadığı sorunların arasında, kullanıcıya ilk yanıtı vermesinin uzun sürmesi oluyor. Huawei'nin geliştirdiği yeni hafıza teknolojisi "Context Memory Storage" (CMS), söz konusu süreyi yüzde 90 kısaltarak yapay zekanın çok daha akıcı çalışmasını sağlıyor.

Şirketin sunduğu yapay zeka veri platformu ise sorulara verilen yanıtların doğruluğunu yüzde 30 artırırken, kullandığı bilgi bankasıyla yüzde 95'in üzerinde doğru bilgi getirme oranı yakalıyor. Sistem ayrıca kendi kendine öğrenip gelişen bir hafızaya sahip bulunuyor.

Huawei'nin "ModelEngine" çözümü, şirketlerin yeni yapay zeka modellerini hiç kod yazmadan sistemlerine entegre etmelerini ve tek tıkla devreye almalarını sağlıyor. Tek bir donanım birimi, aynı anda 10 farklı işi bir arada yapabiliyor, bu da şirketlerin çok daha fazla verim almasına olanak tanıyor. Şirketlerin kendi yapay zeka ajanlarını oluşturması da artık çok daha kolay hale geliyor.

Yapay zeka sistemlerinin yaygınlaşmasıyla veri güvenliği de yeni risklerle karşı karşıya kalıyor. Yapay zeka araçlarının kötüye kullanılması, yanlış veri besleyerek sistemleri zehirlemesi, verileri değiştirmesi ya da fidye yazılımı saldırıları gibi tehditler artıyor.

Huawei, şirketlerin söz konusu risklere karşı uçtan uca bir koruma sistemi kurması gerektiğini vurguluyor ve sunduğu çözümle yapay zeka verisini her açıdan güvence altına alıyor.