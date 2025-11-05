HyperOS 3.1 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi'nin yeni HyperOS 3.1 güncellemesi bazı telefonlara sunulmayacak. Buna göre 20 model yeni güncellemeyi alamayacak.
Açıklamaya göre Xiaomi 12 serisi başta olmak üzere Xiaomi Mix Fold 2 gibi katlanabilir ekranlı telefonlar ve POCO serisinden de modeller yer alıyor.
HYPEROS 3.1 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK MODELLER:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Redmi 13C
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo