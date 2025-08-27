Alibaba, sinematik videolar üretmek için yeni bir model sunuyor

Wan2.2-S2V adı verilen yeni model, tek bir görüntü veya sesten yüksek kaliteli video üretebiliyor. Model portre, büst ve tam perspektif gibi çeşitli çerçeveleme seçenekleriyle videolar oluşturmanıza olanak tanıyor ve çok yönlü karakter animasyonu özelliklerine sahip.

Alibaba, modelin hızlı talimatlara göre karakter hareketlerini ve çevresel faktörleri dinamik olarak oluşturabileceğini de aktarıyor. Oluşturulmuş videolar 480p ya da 720p çözünürlükte olabiliyor.

Wan2.2-S2V, küresel metin odaklı hareket kontrolünü sesle yönlendirebiliyor bu sayede daha doğal görünümlü karakterlere olanak sağlıyor. Alibaba modelin bir diğer önemli atılımının yenilikçi kare işleme tekniği olduğunu aktardı. Model, rastgele uzunluktaki kareleri tek bir kompakt sunuma sıkıştırarak işlem gücü gereksinimini önemli ölçüde azaltıyor.

Öte yandan şirket, videoların ne kadar uzunlukta üretilebileceğini belirtmiyor.