Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alibaba, sinematik videolar üretmek için yeni bir model sunuyor

Alibaba, sinematik videolar üretmek için yeni bir model sunuyor

27.08.2025 19:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Alibaba, sinematik videolar üretmek için yeni bir model sunuyor

Alibaba, insanların yüksek kalitede ses kullanılmış gibi videolar oluşturabilen yeni bir yapay zeka modelini tanıttı. 14 milyar parametreye sahip Wan2.2-S2V, GitHub ve diğer platformlarda açık kaynak kodlu olarak sunuluyor.

Wan2.2-S2V adı verilen yeni model, tek bir görüntü veya sesten yüksek kaliteli video üretebiliyor. Model portre, büst ve tam perspektif gibi çeşitli çerçeveleme seçenekleriyle videolar oluşturmanıza olanak tanıyor ve çok yönlü karakter animasyonu özelliklerine sahip.

Alibaba, modelin hızlı talimatlara göre karakter hareketlerini ve çevresel faktörleri dinamik olarak oluşturabileceğini de aktarıyor. Oluşturulmuş videolar 480p ya da 720p çözünürlükte olabiliyor.

Wan2.2-S2V, küresel metin odaklı hareket kontrolünü sesle yönlendirebiliyor bu sayede daha doğal görünümlü karakterlere olanak sağlıyor. Alibaba modelin bir diğer önemli atılımının yenilikçi kare işleme tekniği olduğunu aktardı. Model, rastgele uzunluktaki kareleri tek bir kompakt sunuma sıkıştırarak işlem gücü gereksinimini önemli ölçüde azaltıyor.

Öte yandan şirket, videoların ne kadar uzunlukta üretilebileceğini belirtmiyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Alibaba #yapay zeka algoritması

İlgili Haberler

Google Translate uygulamasına dil öğrenme imkanı getirecek
Google Translate uygulamasına dil öğrenme imkanı getirecek Dünyanın en çok kullanılan çeviri uygulamalarından biri olan Google Translate, bu sefer de dil eğitimi hizmeti vermeye hazırlanıyor.
Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi belli oldu
Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi belli oldu Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi geçen aylarda yayınlanan Kpop: Demon Hunters adlı animasyon oldu.
Türkiye'de internet kullanım oranı açıkladı! En çok kullanılan uygulama belli oldu
Türkiye'de internet kullanım oranı açıkladı! En çok kullanılan uygulama belli oldu 2025 yılına yönelik yeni dijital veriler paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri kullanım araştırması internet kullanan bireylerin oranını yüzde 90,9'a ulaştığını gösterdi.