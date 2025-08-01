Uzaya ilk kez kuantum bilgisayar gönderildi

Viyana Üniversitesi'ne bağlı uluslararası bir araştırma ekibi, uzayın zorlu koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış bir fotonik kuantum bilgisayarı geliştirdi.

Chip'in aktardığına göre bilgisayar, bir uyduya entegre edilerek geçen ay uzaya fırlatıldı ve bir kuantum bilgisayarının alçak Dünya yörüngesinde nasıl çalışacağına dair veri topladı. Sıradan bilgisayarlar hesaplamalar yapmak için bitleri (1 ve 0 dizileri) kullanırken, kuantum bilgisayarlar, kuantum mekaniğinin kurallarına uygun olarak değerleri 1, 0 veya ikisinin bir kombinasyonu olabilen kuantum bitlerini kullanır. Bu sayede kuantum bilgisayarlar, hiçbir bilgisayarın yapamayacağı hesaplamaları yapabilir. Ancak bilgisayarın bu işlemleri yapabilmesi çok zor teknik sorunların aşılabilmesi halinde mümkündür.

Kübitler, sıcaklık ve manyetik alanlar gibi çok çeşitli çevresel faktörlere karşı hassastır ve bu da hatalara veya parçalanmalarına yol açabilir. Dolayısıyla, doğru şartlar oluşmadığında, hesaplamalar hatalı olabilir ve bilgisayar çalışmayabilir.

Kuantum bilgisayarlar için doğru yer uzay mı?

Dünya'da kuantum bilgisayarlar sürekli olarak kontrol edilir, kalibre edilir ve en saf koşullarda saklanır. Uzayda ise bunların hiçbirini yapmaya gerek kalmadan, bir kuantum bilgisayarı stabil olarak çalıştırmak mümkün olabiliyor.

Uzayda yapılan deneylerin ardından kuantum bilgisayarlar alanında yeni bir kapı aralanacak gibi görünüyor. Belki de yakında devletler veya özel şirketler, kendi kuantum bilgisayarlarını taşıyan uyduları yörüngeye yerleştirmeye başlayabilir.