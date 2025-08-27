Cumhuriyet Gazetesi Logo
Google Translate uygulamasına dil öğrenme imkanı getirecek

27.08.2025 19:41:00
Haber Merkezi
Dünyanın en çok kullanılan çeviri uygulamalarından biri olan Google Translate, bu sefer de dil eğitimi hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Dil eğitimi almak isteyenler için dijital olarak çok fazla uygulama ve platform bulunuyor. Ancak bunların iyi olanları genellikle ya günlük bir limite sahip ya da ücretli olarak sunuluyor. Google'ın yeni yaptığı bir açıklamaya göre ücretsiz dil eğitimini çeviri uygulamasıyla sunacak. 

GOOGLE TRANSLATE İLE ÜCRETSİZ DİL EĞİTİMİ İMKANI SUNULACAK

Google'ın çeviri uygulamasına yapay zeka ile desteklenen bir özellik olarak eğitim imkanı getiriliyor. Kullanıcılar kelime ve cümle çevirilerinin yanı sıra seviyelerine göre kişiselleştirilmiş dinleme ya da konuşma pratiği de yapabilecek. 

Günlük olarak ilerlemeyi de gösterecek bu yeni hizmet şu anda İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce gibi az sayıda dili kapsıyor. Yeni imkan mobil cihazlarda belirli sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda.

Google Translate için aynı zamanda yeni bir canlı çeviri özelliği sunulacak. Burada 70'ten fazla dil desteklenecek ve anında çeviri sunulacak. Söz konusu özellik de ilk olarak ABD, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerdeki kullanıcılar için aktif edilecek.

