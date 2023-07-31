İddia: iPhone 15 Pro daha kolay onarılabilecek

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:21

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:22

iPhone 15 Pro modellerinin çıkarılabilir arka camıyla birlikte gelebileceği konuşuluyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın kasasının yeniden tasarlanmasıyla, bu cihazlar hem ön hem de arka taraftan açılabilen ilk iPhone modelleri haline gelmişti. Ancak iPhone 14 Pro modelleri için bu yeniden tasarım geçerli olmamıştı ve cihazlar yalnızca ekran tarafından açılabiliyordu.

iPhone 15 Pro modellerinin çıkarılabilir arka camının, AppleCare+ kapsamı olmayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Çünkü çatlamış arka camı olan iPhone 15 Pro modellerinin onarım ücretlerinin, şu anda iPhone 14 Pro modelleri için uygulanan ücretlerden çok daha düşük olması bekleniyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için arka cam onarımı 169 ila 199 dolar arasında değişirken, iPhone 14 Pro modelleri için bu rakam 499 ila 549 dolar arasında değişmekteydi.

Bu değişiklik, iPhone 14'ün tamir edilebilirlik açısından önemli bir adım olduğu düşünülerek, iPhone 15 serisinin de büyük bir yeniden tasarımı temsil edebileceği ifade ediliyor. Apple'ın iPhone 15 serisini Eylül ayında duyurması bekleniyor ve bu seride USB-C portu ve Dynamic Island özelliği bulunacağı da öne sürülüyor. Özellikle iPhone 15 Pro modellerinin daha ince çerçeveler, daha hızlı bir çip, titanyum çerçeve, özelleştirilebilir bir Action düğmesi gibi özelliklerle donatılması bekleniyor. Fiyatlar konusunda ise bazı ülkelerde Pro modellerinde artış olabileceği öngörülüyor.