iPhone 15'e ses tuşu yerine gelecek tuşun işlevleri neler?

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:29

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:29

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtmayı planladığı iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce telefon serisinin tahmini fiyatları ortaya çıkmış ve fiyatlarının 100 ile 200 dolar oranında artabileceği söylenmişti. Şimdi ise bir süredir konuşulan 'ses tuşlarının' gideceği onun yerine 'eylem tuşlarının' geleceği konusu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

iPhone'larda yıllardır bulunan ve tasarımı neredeyse hiç değişmeyen ses tuşları yerini eylem tuşlarına bırakacak.

iOS 17'nin son beta sürümünde de ortaya çıkan bu değişiklik için tuşun beklenen işlevleri ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında pro takısına sahip modele gelmesi beklenen bu tuş uygulamalara ya da özelliklere daha kolay ulaşması sağlayacak bir nitelik kazanacak.

MacRumors tarafından aktarılan yeni bir raporda yer alan bilgilerde tuşun olası işlevleri açıklandı. Buna göre dokuz seçenek yer alacak; erişilebilirlik, kestirmeler, sessiz mod, kamera, el feneri, odak, büyüteç, çeviri ve sesli notlar.

Telefonun kilidini açmadan tek tuş ile bu özelliklere sahip olunacağı tahmin ediliyor.

Özelliğin yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için sunulması bekleniyor.