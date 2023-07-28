iPhone 15'e ses tuşu yerine gelecek tuşun işlevleri neler?

Bu yılın eylül ayında karşımıza çıkması beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:29
iPhone 15'e ses tuşu yerine gelecek tuşun işlevleri neler?
Abone Ol google-news

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtmayı planladığı iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce telefon serisinin tahmini fiyatları ortaya çıkmış ve fiyatlarının 100 ile 200 dolar oranında artabileceği söylenmişti. Şimdi ise bir süredir konuşulan 'ses tuşlarının' gideceği onun yerine 'eylem tuşlarının' geleceği konusu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

iPhone'larda yıllardır bulunan ve tasarımı neredeyse hiç değişmeyen ses tuşları yerini eylem tuşlarına bırakacak.

iOS 17'nin son beta sürümünde de ortaya çıkan bu değişiklik için tuşun beklenen işlevleri ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında pro takısına sahip modele gelmesi beklenen bu tuş uygulamalara ya da özelliklere daha kolay ulaşması sağlayacak bir nitelik kazanacak.

MacRumors tarafından aktarılan yeni bir raporda yer alan bilgilerde tuşun olası işlevleri açıklandı. Buna göre dokuz seçenek yer alacak; erişilebilirlik, kestirmeler, sessiz mod, kamera, el feneri, odak, büyüteç, çeviri ve sesli notlar. 

Telefonun kilidini açmadan tek tuş ile bu özelliklere sahip olunacağı tahmin ediliyor.

Özelliğin yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için sunulması bekleniyor. 


Apple iPhone 15 iphone 15 iPhone 15 ailesi iPhone 15 fiyatı ne kadar olacak iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 ekranları

İlgili Haberler

iPhone 15'in fiyatı ne kadar olacak? İşte ilk tahminler!

iPhone 15'in fiyatı ne kadar olacak? İşte ilk tahminler!
iPhone 15'te önceki iPhone'larda olmayan renkler olacak

iPhone 15'te önceki iPhone'larda olmayan renkler olacak
Apple, iPhone 15 serisinde eleştirileni yapmayacak!

Apple, iPhone 15 serisinde eleştirileni yapmayacak!

En Çok Okunan Haberler